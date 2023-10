En cinq périples hors de ses bases, Nivelles a ramené autant de revers dans sa besace. Le dernier en date remonte à ce samedi soir, à Belleflamme, qui occupait pourtant jusque-là la lanterne rouge, sans le moindre succès. "Une nouvelle fois, nous n’avons pas pu tenir plus de 33 minutes, déplore Michaël Renard. Nous étions encore à + 10 à ce moment-là. Belleflamme est passé en man to man et a imprimé une plus grande agressivité. Nous avons perdu les pédales."

Les Liégeois ont parfaitement exploité les faiblesses des Aclots, qui venaient de perdre leur pivot Kennoun sur blessure et se trouvaient en problèmes de fautes. Les visiteurs ont manqué de lucidité pour trouver les solutions et se sont effondrés. Ils ont concédé un lourd 25-6 dans le dernier quart temps.

Frustrant car, jusque-là, ils avaient plutôt bien mené leur barque. "Tout n’était pas parfait mais j’étais satisfait de la mise en place. Le groupe respectait bien les consignes, on ennuyait notre adversaire défensivement. Sur le plan offensif, nous arrivions à contourner sa zone. Même si la réussite était déficiente sur les shots à distance."

Confronté à un calendrier particulièrement compliqué (cinq déplacements en six matches), Nivelles reste bloqué à un seul petit succès. Il tentera de se ressaisir dimanche prochain, lors de la réception de Haneffe à la Dodaine.

Quarts temps: 18-17, 13-20, 18-23, 25-6.

NIVELLES: Van Rysseghem 6 (1x3), Hennuy 6, Bertrand 4, Roland 6, Vandermousen 0, Guillaume 9 (1x3), Tursugian 10, Kennoun 10, Kaminski 9, Ndozi-Miala 6.