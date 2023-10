R1 : Un premier succès qui fait du bien aux Brainois

Les Brainois, malgré un triple de Charly Bernard, ne faibliront pas dans ce troisième quart temps. Bien au contraire, ils continuent de conforter leur avantage (67-53 à la 30e) pour ensuite conclure en beauté cette première rencontre victorieuse.

Jérémie Palix, le coach de Castors Braine, était évidemment le premier content de cette belle prestation collective. "Nous avons été consistants pendant 37 minutes. Certes, nous avons mis du temps pour rentrer dans le match et nous avons même été menés de 7 points mais une fois que nous avons resserré notre défense, nous avons été très efficaces et cela nous a permis de nous projeter plus rapidement vers l’avant, commente le mentor brainois. C’est une belle victoire collective. Vraiment tout le monde a apporté sa petite pierre. C’est plutôt extrêmement positif et ce succès ça permet aussi de redonner confiance au groupe pour la suite des événements. Le bilan ? Pas de blessure. L’envie de travailler encore plus pour aller chercher tout le monde, dans cette série. C’est donc assez positif."

Avec ce premier succès, les Jaune et Bleu prennent une petite bouffée d’oxygène, avant de se déplacer vendredi prochain à Esneux St Louis United, une équipe du Top, ensuite le vendredi 27 octobre, ils mettront leur calendrier à jour, à domicile, avec le match remis contre Cointe.

Quarts temps: 26-21, 22-17, 19-15, 24-14.

CASTORS BRAINE: Dewit 9, Minucci 11, Dombret 2, Szylkrot 14, Bonacorsi 5, Schwartz15, Tchatchou 5, Fransolet 0, Bellemans 0, Farricelli 21, Fontaine 9.

BELLEFLAMME: Ntumba 0, Peremans 6, Deplus 3, Sumkay 5, Proesman 0, Leclercq 6, Makengo 11, Bernard 22, Archambeau 14, Clavier 0, Desoleil 0.