R1 : Grosse mise au point défensive du Rebond Ottignies qui n’a laissé que 26 points à son adversaire!

Ces dernières avaient bien démarré en pressant sur tout terrain l’adversaire. La manœuvre asphyxiait les Luxembourgeoises mais Ottignies n’en profitait pas à l’autre bout du terrain avec une finition laissant à désirer: 10-5 (10e). Un constat qui allait changer avec la mainmise sur la raquette par le trio Fonteyn-Haesendonck-Laloux. Ottignies n’allait jamais être inquiété et demeurait constant dans son effort, ce qui donnait ce bel uppercut au marquoir: 62-26.

Bref, le Rebond a été intransigeant défensivement et impressionnant collectivement. "On a imposé notre rythme défensif, ce qui nous avait manqué lors de nos deux sorties précédentes, émet le coach Mulaba. On y est parvenu tout de suite. On a fait une très bonne prestation à ce niveau-là. En attaque, on a eu un plus de déchets, je pense aux pertes de balle et à nos shoots ouverts, mais l’équipe a joué à son niveau. La défense, c’est notre identité. On a mis ça en application. La victoire s’est donc accompagnée de la manière."

Quarts temps: 10-5, 16-6, 14-10, 22-5.

Rebond (3x3, 11/15 lF, 16 ftes): LAVIOLETTE 6, BAILLET 7, Snackaert 4 (1x3), LALOUX 17, VERMYLEN 3 (1x3), HAESENDONCK 8, Pirlot 2, Fonteyn 11 (1x3).