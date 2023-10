P3D : Victorieux de Mélin, le SC Jodoigne a retrouvé son équilibre (réactions et photos)

Après le premier envoi du match visiteur mais non cadré de Koninckx, Jodoigne fait mouche sur un centre de Robert repris de la tête par Marchal. Mélin joue avec mais ne trouve pas la dernière passe et les locaux doublent la mise sur un tir tendu de Robert après un premier arrêt de Varvennes. Le SC s’envole avant la pause quand Dumont s’infiltre trop facilement dans la défense, c’est 3-0. "Jodoigne était premier sur le ballon et on a été pris de vitesse sur les côtés en plus de commettre deux erreurs qui nous obligent à courir derrière le score, analyse l’attaquant mélinois, Jérémy Salmon. Dommage de prendre le quatrième but alors qu’on aurait dû commencer le match comme la seconde période, mais on n’est pas au point physiquement car on manque d’entraînement."

Mélin n’y est plus

Juste après le penalty transformé par Koninckx, une belle action en contre conclue par Mapumba, à peine monté au jeu, met Jodoigne définitivement à l’abri. "On retient les trois points, le nombre de goals marqués et la prestation collective, y compris de ceux qui sont montés", résume le capitaine, Igor Closse.

Salmon décoche une magnifique patate en pleine lucarne pour atténuer un peu les chiffres côté Mélin qui reste sur un maigre 1/9. Benoit Lamine (T1) était très déçu: "Même si Jodoigne reste la plus belle équipe avec Orp, on n’arrive pas à retrouver l’état d’esprit de l’année passée parce qu’il n’y a pas assez de travail, et on va faire une mise au point cette semaine."

Arbitre: M. Dagyaran

Cartes jaunes: Congosto, Bernard

Buts: Marchal (1-0, 6'), Robert (2-0, 27'), Dumont (3-0, 39'), Koninckx sur pen. (3-1, 52'), Mapumba (4-1, 55'), Marchal (5-1, 60'), Salmon (5-2, 76').

JODOIGNE: M. Brandt, Monnet, Puttemans, Closse, Degeest, Henquet (66' S. Brandt), Congosto, Dumont (78' Rowet), Mbiye, Marchal, Robert (53' Mapumba).

MELIN: Varvennes, Vanderstichelen, Carlier (51' Pynebrouck), Bernard, Tits (51' Van Binnebeek), Quintin (57' Schauwers), Slootmakers (57' Jamaï), Brieven, Belguenani, Salmon, Koninckx.