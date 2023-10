Buts: Willame (0-1, 20'), Vanbegin (1-1, 52'), Bajusz (1-2 et 1-3, 63' et 85').

Chastre a enfin pris ses premiers points de la saison.

"Une grande victoire sans l’être puisqu’on ne méritait pas de prendre quelque chose dans ce match-ci, mais cela a tourné en notre faveur, avoue Jonathan Fadeur (T1). On mène au repos sur un corner puis on a commencé à jouer à 1-1, eux ont craqué et on a pris le dessus au cours des vingt-cinq dernières minutes."

Le manque de réalisme a été fatal aux Biergeois. "On rate quatre occasions franches (deux face-à-face et deux têtes) et un penalty en première mi-temps, détaille Sébastien Goossens (coach). On entame la seconde de la même manière, on égalise, puis il y a un hors-jeu flagrant sur le 1-2. On a dominé tout le match mais la finition n’était pas tandis que Chastre a marqué sur chaque occasion."

Mont-St-Guibert – Perwez B 5-1

Buts: Joiret (0-1, 30'), Verniest (1-1, 55'), Londo (2-1, 58'), Huet (3-1, 70'), Cuypers (4-1, 75'), Remacle (5-1, 80').

Les Guibertins étaient menés 0-1 au repos et en infériorité numérique suite à la double jaune de Barragan. "Première mi-temps assez molle de notre part puis on est remonté avec du caractère et en jouant plus haut, on est vite passé à 2-1 et on s’est lâché, raconte Gaël Vanderbrugge (T1). C’est un bon match au niveau ambiance de l’équipe."

Perwez a laissé filer la seconde période. "Il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain jusque-là, l’adversaire s’énervait et il a pris une rouge. J’avais pourtant prévenu qu’ils allaient se sentir lésés par l’arbitrage, et ce qui s’est passé de notre côté est inadmissible", peste Guillaume Joly (T1). La frustration a changé de camp et Joiret a été exclu à son tour.

Incourt – Jodoigne B 2-2

Buts: Pierquin c.s.c. (0-1, 15'), Pierquin (1-1, 48'), Souley (2-1, 73'), Luabeya sur pen. (2-2, 78').

4 points sur 6 pour Jodoigne. "C’est quand même très positif même si on devait gagner ce match, estime Frédéric Stoffelen (T1). On doit rentrer à la mi-temps avec 2 ou 3-0 parce qu’Incourt n’a qu’une possibilité alors qu’on en a plusieurs, puis il reçoit un penalty qui lui permet de reprendre du poil de la bête. Le score passe à 2-1 et on revient vite à 2-2 mais là encore on doit pouvoir tuer ce match au vu des occasions."

Prestation pas assez aboutie des Incourtois. "Match équilibré où notre adversaire aurait pu marquer un but supplémentaire en première mi-temps, analyse Mehdi Sahnoun (T1). On s’est un peu réveillé en deuxième mais Jodoigne nous était un peu supérieur tactiquement. Au final, c’est un bon point sans l’être."

Jandrain – Orp-Noduwez 2-3

Buts: Joiret (0-1, 19'), Pierquin (0-2, 41'), Dethinne sur pen. (1-2, 66'), Barbiau (2-2, 77'), Joiret (2-3, 87').

Orp est sorti vainqueur de son match le plus disputé. "Un derby disputé comme on les aime et je tiens à féliciter notre adversaire pour son abnégation car celui-ci méritait au moins un point, admet Mathieu Michielsens (T1). On a cru que notre chance était passée quand Joiret a raté une grosse occasion à 1-2 et qu’ils sont revenus à 2-2, mais on émerge finalement sur un dernier long ballon."

Jandrain en est sorti la tête haute mais avec un goût de trop peu. "On est un peu volé par rapport au score final car on a fait un super match, souligne Frédéric Pierre (T1). Dès le début, on rate trois occasions face à leur gardien et c’est 0-2 à la pause au lieu de 2-2. On revient pourtant à 2-2 puis on prend ce bête goal dans les derniers instants."

Grez B – Huppaye 2-3

Buts: Gramme (0-1, 7'), De Henau (0-2, 15'), Krasznai (1-2, 60'), Snoussi (2-2, 65'), Valk (2-3, 89').

Huppaye a pris les trois points qu’il n’a pas eus face à Incourt, dixit Gaëtan Gramme (T1): "Très bon premier quart d’heure où l’on mène 0-2 et première mi-temps de très belle facture même si on a laissé le ballon à l’adversaire. Tout s’est écroulé à la reprise et pendant 44 minutes puisqu’on va chercher la victoire alors qu’on était à dix (2e jaune pour Broden) depuis la 65'. On peut s’estimer heureux."

En face, "on encaisse deux fois contre le cours du jeu et on ne met pas une occasion en première mi-temps, regrette Nicolas Gilles (T1). On remonte à 2-2 et on a l’occasion de faire 3-2 via un tir sur la latte, puis on se fait surprendre sur un contre où l’on n’est pas bien en place. Dommage car on a fait un bon match avec beaucoup de U19."

Beauvechain – Mont-St-André 1-0 arrêté

But: Gossia (1-0, 23').

Disputée à Mont-St-André, la partie n’a pu aller à son terme en raison de la blessure du buteur beauvechinois, Adrien Gossia, victime d’une rotule déplacée lors d’un duel fortuit qui a nécessité l’intervention de l’ambulance puis du SMUR "mais l’arrivée de ce dernier a demandé vingt minutes d’arrêt supplémentaire et l’arbitre n’a pas repris le jeu. On était super bien dans le match jusqu’à ce malheur et j’espère qu’on ne sera pas pénalisé au niveau du verdict en plus d’avoir perdu l’un de nos meilleurs joueurs", avance Jabran Albahtouri (T1).

Stéphane Decock, T1 de Mont-St-André, appuie la décision d’arrêter "car plus personne n’avait la tête à ça." La balle est dans le camp du CP Brabant mais le match sera probablement rejoué.