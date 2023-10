La logique a été respectée dans ce choc des extrêmes en P3C. Lebrun, Marques et Vennekamp ont d’abord scoré avant que Brasseur ne fixe le score à 3-1 à la mi-temps. Lors du second acte, Vennekamp et Lebrun s’offraient un doublé alors qu’un autobut d’Anciaux ne vienne entériner la victoire de Nivelles. Cédric Hanot, le T1 d’Incourt, avait la tête haute malgré la défaite: "On a fait preuve de consistance et on n’a encaissé qu’un but de plein jeu. C’est positif pour la suite."

Nivelles et Gary Illegemns restent invaincus: "La deuxième mi-temps fut bien meilleure que la première. On savait de toute façon que ce ne serait pas si facile que cela."

À noter quelques échauffourées en fin de match entre supporters nivellois et joueurs d’Incourt avec une suspicion de propos racistes de la part des fans nivellois. Un rapport a été rédigé par l’arbitre.

Boitsfort B – Ittre B 21-3

Buts: Dewez (10-1, 43'), Najdoski (15-2 et 16-3, 72' et 77').

C’est le carton du week-end en défaveur des Ittrois. Dewez et Najdoski (2x) ont permis de sauver l’honneur dans une rencontre où il n’y a pas eu match. Stéphane Coffinet, T1 d’Ittre, tire la sonnette d’alarme après cette déroute complète: "Il manquait les basiques du football. Quand c’est déjà 3-0 après 5 minutes, tu comprends qu’il y a un problème. Certains ont même arrêté de courir… Il faut se remettre en question et vite."

Walhain B – Saint-Josse B 4-2

Buts: Duhem (1-0 et 2-1, 15' et 55'), ? et Benadada (4-2, 80').

Soulagement pour l’équipe B de Walhain avec cette première victoire. Dans un match qui s’est déroulé avec un arbitre bénévole, les Walhinois ont été chercher grâce à des buts de Duhem (2x), de Benadada et d’un quatrième buteur dont l’identité reste inconnue. Sébastien Wille, coach de Walhain B, était soulagé: "Sans outrageusement bien jouer, on a décroché cette première victoire. À nous d’enchaîner la semaine prochaine à Ittre B."

La Hulpe B – Stéphanois B 2-6

Buts: Degaille (0-1, 4'), Mountasir (1-1, 7'), Loir (2-1,30'), Berguellou (2-2, 40'), Dosogne (2-3 et 2-4, 48' et 53'), Maili (2-5, 65') et Chourou (2-6, 75').

Le Stéphanois B a émergé en seconde période. Le score était de parité à la pause grâce à des buts de Mountasir et Loir pour les locaux alors que Degaille et Berguellou ont inscrit une rose pour le Stéphanois B. La Hulpe B s’est écroulée en deuxième période et Dosogne (2x), Maili et Chourou ont porté le score final à 2-6. Grégory Garcia Duro, le T1 du Stéphanois, voyait une rencontre à deux visages: "La première mi-temps n’était pas dans nos standards et j’ai dû passer une petite gueulante à la pause. Heureusement, on a bien rectifié le tir lors du second acte."

Le discours de Youssef El Baroudi, T1 de la Hulpe B, était opposé: "On a vu une première mi-temps équilibrée avant que l’on s’écroule totalement en deuxième."

Rixensart B – Ottignies B 0-2

Buts: Bouka (0-1, 30') et Carlier (0-2' 70').

Rixensart a dominé alors qu’Ottignies a fait le gros dos en première mi-temps. Bouka profitait d’une reconversion pour offrir l’avantage aux visiteurs après la demi-heure. La deuxième mi-temps était une copie de la première et Carlier était à l’affût d’une erreur de la défense locale pour faire le break et fixer le score final à 0-2. Lorenzo Richiusa, coach de Rixensart B, était furieux à l’issue du coup de sifflet final: "On a dix occasions et on fait preuve d’inefficacité. On a manqué de cœur de manière générale et il est grand temps qu’une remise en question intervienne !"

Fabian Schoonbrodt, délégué des Ottintois, était heureux avec cette victoire: "On a su faire le gros dos et avoir une certaine efficacité sur le peu d’occasions qu’on a eu."