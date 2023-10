Quatre buts concédés à Olympic Anderlecht, sept face à Ittre et maintenant cinq à Etterbeek B, sans en marquer un seul. L’AFC Brainois est en panne offensive et encaisse de trop, à l’image du match de ce week-end où le 1-0 concédé d’entrée de jeu a directement mis en difficulté l’équipe de Pascal Hofman.

Waterloo B1 Léo B0

But: Bailly (1-0, 79’).

Waterloo a su se montrer patient avant d’émerger par Bailly, sur penalty, à dix minutes du terme. "C’est le premier match de la saison où l’on n’encaisse pas, apprécie Pascal Leguillier. Le Léo était aussi mieux classé que nous, c’est une équipe bruxelloise, et on a disputé un match sérieux mais en restant stériles dans les dix derniers mètres, hormis un piquet en fin de première mi-temps."

Brussels City B2 Villers B5

Les buts de Villers B par Lambotte (2), Leclercq, Ronvaux et Couder.

Villers marque rapidement et double son avance avant le quart d’heure. La suite est moins bonne, Brussels City revient à 1-2 avant la mi-temps mais il n’y a rien de mal fait pour les visiteurs qui se rassurent à la reprise en inscrivant deux autres buts. À 1-4, le match est plié et les visiteurs peuvent bien gérer leur seconde période. "Notre victoire est amplement méritée, même si on n’a pas joué à notre meilleur niveau", constate Christophe Gillard.

Waterloo Lion’s4 Genappe B 4

Buts: Dequenne (0-1, 10'), De Clercq (0-2, 15'), M. Kanyinda sur pen. (1-2, 25'), Tshibangu (2-2, 35'), Jacquet (2-3, 47'), Van Pevenage sur pen. (3-3, 60'), Katanga (4-3, 70'), Jacquet sur pen. (4-4, 88').

Match un peu fou, samedi soir, où les locaux de Waterloo Lion’s sont revenus deux fois avant de laisser filer la victoire. "On dormait encore au début et on est mené 2-0 puis Genappe nous remet dedans sur deux erreurs, explique Alain Nzanza (T1). Même scénario à la reprise où ils marquent directement puis ils se relâchent. Là, on passe à 4-3 mais on oublie de tuer le match, ce qui est une déception au vu de la deuxième mi-temps."

En face, "on a chaque fois redonné espoir à l’équipe adverse, nos erreurs individuelles et collectives se payent cash, et c’est dur de reprendre le fil du match. Ce scénario est à garder en tête car rien n’est acquis contre n’importe quelle équipe", conclut Raphaël Cattrel (T1).

Ixelles B2 Nivelles B0

Buts: Akfa (1-0 et 2-0, 4' et 34').

Les Nivellois ont manqué de réalisme. "On s’est fait surprendre dès le départ par un adversaire qui a mis beaucoup d’intensité, précise Dimitri Veny (T1). On a une belle occasion en face-à-face avec Umba (poteau) et on se prend un contre à dix minutes de la mi-temps. Cela dit, on n’a pas baissé les bras et on y a mis beaucoup d’envie en seconde période en faisant jeu égal et on se créant des occasions. Malheureusement, la finition constitue notre gros problème mais on reste mobilisé."

Ittre5 Suryoyés B2

Buts: Fernandez (1-0, 8'), Orban (2-0, 45'), Dembele (2-1, 57'), Geortay (3-1, 61'), Orban (4-1, 77'), De Waele (5-1, 85'), De Smedt (5-2, 88').

Ittre poursuit son parcours sans faute "L’équipe adverse m’a étonné malgré son 1/21, indique Gaëtan Sempoux (T1). On aurait pu mettre cinq goals en première mi-temps mais eux pouvaient aussi en marquer 2 ou 3. On reprend moins bien, ils reviennent à 2-1 alors qu’on avait raté quelques occasions, mais on se rassure en faisant directement 3-1, puis eux se sont énervés et ont pris deux rouges."

Saintes B3 Ophain B2

Buts: Kanyinda (0-1 et 0-2, 7' et 45'), Wallet (1-2, 55'), Florue (2-2, 60'), Giuliana (3-2, 67').

Saintes est parvenu à inverser la tendance en seconde période. "La première fut très difficile mais après avoir opéré des changements tactiques, on a fait notre match avec un bon groupe, une belle mentalité et avec des jeunes dont un marque le troisième but. Preuve que le travail porte ses fruits", constate Kevin Benois (T1).

Ophain peut s’en mordre les doigts. "Je suis parti de là-bas fâché sur l’équipe, signale Patrick Longfils (T1). On mène 0-2 à la pause en ayant galvaudé 2-3 belles occasions puis on a cochonné notre deuxième mi-temps avec trois goals identiques qu’on n’encaisse même pas chez les jeunes. Si on avait été battu par plus fort, OK, mais ça me reste en travers de la gorge car on était au-dessus de l’adversaire."

