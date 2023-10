Saintes a souffert à Rixensart, le but de la victoire inscrit par El Bakkali ne tombant qu’en toute fin de rencontre. "On réalise un beau hold-up, admet Dorian Nizot. Si une équipe devait gagner, c’était Rixensart et pas nous. On marque très vite et puis plus rien alors qu’eux ont mordu le gazon tout le match."

Les Rixensartois – qui ont réalisé leur meilleur match et frappé deux fois sur le cadre – avaient de quoi être déçus. "Il n’y avait qu’une équipe sur le terrain mais le ballon n’a pas tourné pour nous, regrette Karim Boutzamat. Dommage mais cela fait partie du foot et les gamins ont appris."

Lasne-Ohain B – Limal2-3

Buts: Van Den Berg (0-1, 15’), Delitte (0-2, 30’), Dewitte (1-2, 55’), Van Den Berg (1-3, 59’), Corbiau (2-3, 80’).

Deuxième succès consécutif pour Limal qui se donne un peu d’air dans le bas du classement. "La victoire est méritée, même si on n’a pas livré un grand match, remarque Sam Ballieux. C’est pour toutes les fois où le scénario inverse s’est produit et on a marqué aux bons moments."

Pour Lasne-Ohain B, les affaires ne s’arrangent pas. "Je confirme: ce n’était pas un grand match, assure Gilles Stephany. On rate des occasions à des moments importants et on fait des cadeaux derrière. Cela se répète au fil des semaines et c’est compliqué. Il faut se remobiliser et aller de l’avant."

Chastre – Braine B0-0

Le résultat est "bon pour Chastre malgré des circonstances défavorables, lance Hassan Riani. Kano s’est blessé à l’échauffement, je perds vite Amato et Iserentant mais l’équipe a bien respecté le plan de jeu. ce n’est qu’un point mais il faut du bien."

Habituée à marquer, la meilleure attaque de la série brainoise est cette fois restée muette et pour la première fois de la saison. "Mes meilleurs attaquants sont restés en D3, regrette Alain Campion. On a eu des occasions mais personne pour les finir."

Ophain – Villers2-0

Buts: Brichart (1-0, 20’), Thiry (2-0, 27’).

Avec deux buts inscrits coup sur coup aux 20’ et 27’, Ophain a fait le job au bon moment. "On a fait la différence en première mi-temps et géré en seconde, résume Romuald Lecocq. On n’a pas montré grand chose mais tenu le zéro derrière et c’est une belle victoire."

Pour Ronald Pigeon, "il y a une erreur d’arbitrage sur le premier goal que l’on encaisse. Menés 2-0, on a poussé toute la seconde mi-temps mais ils ont joué très bas et de façon intelligente. Ophain possède une très belle équipe mais un match nul aurait été plus logique et je suis content de la mentalité du groupe."

Clabecq – Walhain0-3

Buts: Meys (0-1, 10’), Royen (0-2, 33’), Duchene (0-3, 88’).

Cinquième match sans victoire pour Clabecq alors que pour Walhain, l’opération est excellente. "On a disputé un match plein et avec beaucoup de maturité, apprécie Cédric Verté. On a fait ce qu’il fallait et marqué quand il le fallait."

La Hulpe – Stéphanois4-1

Buts: Gasmi (1-0, 35’), Van Poppel (2-0, 52’), Diallo (3-0, 65’), El-Touil (4-0, 73’), Magnoni (4-1, 80’).

La Hulpe mène 1-0 à la pause mais un partage aurait été plus logique. "Pour une fois, on a été incisifs, apprécie Jonathan Cabron. Stéphanois peut égaliser à la reprise mais ne l’a pas fait puis nous avons marqué aux bons moments. Ce fut moins bon sur le fond mais on a quand même marqué quatre goals. La victoire est belle car Stéphanois possède une belle équipe et elle tombe au bon moment avant d’aller à Saintes."

Pour Stéphanois et Rénald Pansaerts, "le score est un peu forcé car on est mieux qu’eux en première mi-temps et si on mène à la pause, c’est mérité."

Mais c’est 1-0 et même 2-0 à la reprise. Le match est alors plié.

"Dommage car on était bien revenus, on a une tête d’Hemelhof sur la latte et sur l’ensemble de la rencontre, un nul aurait été plus logique. Je suis en tout cas content de mon équipe."

Woluwe – ES Braine1-3

Les buts de l’ES Braine par Depotbecker, Delestienne et C. Perreira.

Belle victoire de l’ES Braine qui y a cette fois mis une bonne mentalité pour émerger. "On dispute une bonne première mi-temps, on mène 0-2 mais on prend malheureusement le 1-2 juste avant de rentrer aux vestiaires, raconte Michaël Ghion. Par la suite, notre bonne mentalité a fait la différence et on fait le break en fin de rencontre. On n’a pas concédé grand chose et notre victoire est méritée."

Ronvau – Etterbeek1-2

Buts: Pierson (1-0, 11’), Bilong (1-1, 59’), Kouanda (1-2, 81’).

Après avoir concédé douze buts contre Braine B et Ophain, le Ronvau se devait de régir. C’est chose faite, même si le résultat contre Etterbeek est négatif. "On a disputé un très bon match et on les a fait douter pendant une heure, apprécie Jean-Paul Dos Santos. À 1-0 (frappe superbe des 35 m de Pierson), notre gardien nous maintient dans le match. Durant la dernière demi-heure, certains se sont vus trop grand et on fait preuve de trop d’enthousiasme. Etterbeek est passé devant, mais on aurait pu prendre un point."

Pour Etterbeek et Anthony Petaccia, "on a eu 70% le ballon en première mi-temps mais avec du mal à concrétiser nos occasions. Certains ont aussi pris ce match à la légère et j’ai dû piquer une grosse colère et mettre les gars devant leurs responsabilités à la pause."