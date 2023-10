Buts: (0-1, 60'), Dierinckx (1-1, 65'), Pilotte (2-1, 70'), (2-2, 75'), Pilotte sur pen. (3-2, 89')

Après avoir pris un bon point mercredi en match de retard du côté du Stade Everois (2-2), les Lasnois ont poursuivi sur leur belle lancée en s’offrant le scalp d’Ixelles à la maison. C’est à nouveau en fin de partie que les protégés de Christophe Collaerts sont parvenus à faire la différence grâce à un penalty du jeune Pilotte. "Ixelles est venu pour défendre et nous nous sommes mis nous-mêmes dans les problèmes en ne concrétisant pas nos occasions en première mi-temps. Avec le caractère, nous sommes passés au-dessus et la victoire est globalement méritée", concluait le coach lasnois Christophe Collaerts.

Waterloo 4BX Brussels 2

WATERLOO: Clercq, Capon (89' Deletrez), Mertens, Sow, Rosart, Pirotte (86' Kihwelo), Dassy, Soumah (86' Jamotte), Koffi God, Iacona, Charlier.

Buts: (0-1, 7'), Pirotte (1-1, 17'), Soumah (2-1, 39'), Pirotte (3-1 et 4-1, 41' et 81'), (4-1, 90')

7/9 pour les Waterlootois et une sacrée prestation pour venir à bout d’une formation du BX Brussels qui était pourtant bien positionnée au classement. Malgré l’ouverture du score rapide des visiteurs, les Brabançons wallons se rebiffent et marquent trois buts en 30 minutes grâce à un festival de Soumah et de Pirotte. Solidaires et entreprenants, les Waterlootois sont sur du velours et le 4-1 signé Pirotte à dix minutes du terme soulage définitivement les locaux. "Il faut souligner l’énorme prestation collective des gars et l’abnégation après avoir encaissé rapidement. Nous avons eu la mainmise sur la rencontre et ce sont donc trois bons points", racontait le manager sportif Olivier Houben.

NSeth Berchem 1Tubize-Braine B 0

TUBIZE-BRAINE: Kera, Diallo, Bationo, Hazard (64' Mabanza), Adham (82' Tshivuadi), Alaoui, Guilleaume, Misiti, Gaggini, Mabokoy, Vanderkerkhove (64' Bouabid).

But: (1-0, 77').

Face à un concurrent direct, les Fusionnés subissent une sixième défaite consécutive et signent un inquiétant 3/21 avant de recevoir le Kosova Schaerbeek dimanche prochain. La RUTB continue de plonger au classement et se retrouve actuellement à une inquiétante 14e place avec le maximum de matches joués.