P1 : Un derby indécis qui sourit à Braine-le-Château, moins au Speedy Mont-Saint-Guibert

À 45-51 (27e), trois fautes techniques (une à Vancabeke, deux au coach Stevens, ce qui entraînait son exclusion) pimentaient un peu plus le débat. Injustement punis pour l’occasion, les Castellobrainois voyaient Rongé prendre le coaching en mains, ses équipiers retrouver leur cohésion et l’emporter sur le fil.

Sans avoir produit un grand match, le Speedy (largué à -14 au premier quart) a montré du caractère, s’est battu à l’image de Soontjens ou Vriamont et s’incline de justesse face à une équipe qui devrait lutter pour le Top 5. Il y a donc des enseignements positifs à tirer côté guibertin.

Auteur d’une rentrée réussie avec 20 points inscrits, Nicolas Neskens a savouré son retour sur les parquets: "Je fais mon retour un peu plus tôt que prévu. Jeudi, je me suis entraîné normalement et j’ai demandé au coach s’il avait besoin de mes services. Je suis content après ce match. Les équipiers ont gardé un bon souvenir de moi et ont toujours eu confiance. On emporte ce derby au caractère, c’est de bon augure pour la suite. C’est la première fois que j’évoluais avec les deux nouveaux qui apportent la lecture et l’intelligence de jeu. Quentin Dupont fait un gros travail dans l’ombre tandis que Nicolas Vancabeke amène du danger par sa polyvalence. Outre son talent, la force principale de cette équipe, c’est sa camaraderie et cela se ressent sur le terrain."

Quarts temps: 13-27, 24-10, 14-14, 19-22.

SPEEDY (8x3, 11/15 LF, 17 ftes): PIRON 7 (1x3), LITT 2, SOONTJENS 9 (1x3), VRIAMONT T. 18 (3x3), VRIAMONT G. 2, Tshiama 4 (1x3), Delacharlerie 14 (1x3), Moreau 1, Verbrugghe 10 (2x3), Gherairi (-), Lecat 3.

BBC (10x3, 9/15 Lf, 22 ftes): Deleheusy, Ronse 7 (1x3), DUPONT 11, VANCABEKE 7, Neskens 20 (3x3), MARCELIS 10 (2x3), Ghyselings 4, Wilmus 9 (3x3), HIGUET 5 (1x3), Rongé.