P1: Genappe assure le service minimum contre Grez

Le début de partie est à l’avantage des locaux qui se montrent dangereux via Kanyinda, Detollenaere et Garcia Fernandez. Grez ne se contente pourtant pas de défendre et en profite même pour ouvrir le score à la 20e sur un but contre son camp du capitaine Thomas Van Ophalvens. Pris à froid, les locaux tentent de se rebiffer durant le troisième quart d’heure et si Swalens veille au grain sur un essai de Maistriaux, il ne peut rien sur cette phase bien amenée et conclue juste avant la pause par Bensedik.

La deuxième mi-temps recommence fort pour les Genappiens qui ne mettent que deux petites minutes pour prendre l’avance via Kévin Maistriaux. La suite est nettement moins bonne côté local avec trop de mauvais choix et du déchet technique. Bien en place défensivement, les Gréziens n’ont qu’un but de retard et continuent à croire à une réduction du score.

À dix minutes du terme, Kisonde loupe l’immanquable de la tête alors qu’à la 92e, c’est Belhadj qui place sa reprise au-dessus malgré un but vide.

"On s’en sort bien"

Pour le même prix, Genappe se faisait rejoindre au score et de l’aveu même du coach Julien Darquenne, le point du partage n’aurait pas été volé pour Grez. "C’est notre plus mauvais match de la saison et en toute objectivité, Grez ne méritait pas de perdre cette rencontre. On s’en sort bien, nous n’allons retenir que les trois points et malgré les mises en garde, nous n’avons pas été bons et nous avons manqué quasiment de tout. C’est une grosse piqûre de rappel et il ne faudra plus que ce genre de prestation se répète."

Arbitre: Thierry Lapierre

Cartes jaunes: El Hayani, Khay, Bensedik, Sy, Simon, Niagoua Kameni.

Buts: Van Ophalvens csc (0-1, 20'), Bensedik (1-1, 45'), Maistriaux (2-1, 47')

GENAPPE: Malbrancke, Van Ophalvens, Maistriaux, Pête, Berdayes (76' Boreux), Bensedik (65' Simon), Garcia Fernandez, Detollenaere, Kanyinda, Gacio Cabrera, Stiens (65' Boulerhcha).

GREZ: Swalens, Belhadj, Khay (85' Del Piero), Aramian (85' Boubnane), Sy, Colard, Niagoua Kameni, El Hayani, Giurdanella (90' De Meersman), Bahati Masanka (76' Kisonde), Diaz.