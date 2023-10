Pourtant, Guibertin a mené 0-4 dès les premiers échanges. "La machine s’est très vite enrayée. J’ai opéré plusieurs changements sans pouvoir interrompre la progression de l’équipe visitée. Zoersel a mené 20-16 et a conclu 25-21."

Les deuxième (25-16) et troisième (25-17) sets ont confirmé que les Guibertins ne seraient pas dans le coup ce samedi soir. "Nous avons perdu Mathieu Renson, victime d’une entorse au début du deuxième set. Martin Delie est monté. Il était bon au block mais il lui manquait un petit quelque chose en attaque", soulignait encore Audry Frankart.

L’équipe tributaire de Loïc Bernar

Le coach a fait tous les changements imaginables mais rien n’y a fait. "On se rend compte dans ce genre de match que notre équipe est tributaire de Loïc Bernar, absent samedi. Martin Joguenne a livré de bons matchs jusqu’ici mais face à un adversaire comme Zoersel, il fallait pouvoir élever son niveau d’un cran, ce qu’on n’a pas réussi. Arnaud Lambinon est bien monté au troisième set, il a montré du caractère et a essayé d’apporter quelque chose. Julien Plapp est lui aussi monté à la passe. Je n’ai rien à reprocher à mes passeurs mais pour le reste, ce n’était pas bon du tout. Techniquement, on est bien mais physiquement, on n’a pas évolué depuis la saison dernière."