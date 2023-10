(26-24, 26-28, 26-24, 19-25, 15-6)

BW NIVELLES Romain Kreisz, Alexandre Hougardy, Florent Collignon, Robin. Foret, Jens Christiaens, Ugo Oger, Martin Lechien. Thibaut Deigers, Joren Appels, Ethan Denis, Théo Couteau, Laurent Jacquerye.

Les visiteurs, lanterne rouge, n'’vaient pas encore pris un set samedi. " ls ont eu un calendrier difficile, indiquait le président nivellois, Francis Offermans.

Tim Van de Wielle, le coach visité, titularisait Romain Kreisz à la passe et Florent Collignon au centre. Tout a bien débuté pour les visités. Mais, après 20-15, la mécanique s'’st enrayée. Les visiteurs sont remontés à 22 partout et ont mené 23-24. " n ne joue pas bien. On commet beaucoup de fautes et on manque d'’nvie, soulignait Tim Van de Wielle. Toutefois, les visités s'’n sortaient. Ugo Oger sauvait la balle de set, les adversaires commettaient ensuite deux erreurs, en attaque et en réception.

Nivelles avait eu très chaud. Les visités restaient bien en deçà de leurs possibilités au deuxième set, gagné cette fois de deux points par les visiteurs. Ils poursuivaient ensuite sur leur lancée en menant 12-18 au troisième set. Le double changement apportait de la fraîcheur chez les visités, Laurent Jacquerye était bien. Nivelles revenait et s'’mposait mais toujours par le plus petit écart (26-24). Thibaut Deigers était confirmé à la passe. Nivelles ne sauvait rien en défense. Laurent Jacquerye et Théo Couteau, bien montés, s'’teignaient en fin de set. Zoersel sauvait le set et un point.

Au tie-break, les Aclots trouvaient enfin le rythme qui aurait eu être le leur en début de match. "n peut s'’stimer heureux avec la victoire. Nos adversaires ont des balles de set dans les deux premiers sets que l'’n gagne, soulignait encore Tim Van de Wielle." u cours des deux premiers sets, nous avons fait tous les points, pour et contre nous. Nous avons commis trop de fautes", analysait Francis Offermans. L'’quipe nivelloise n'’st pas encore sereine, elle doit gagner en confiance.