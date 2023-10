Silje Leroy vient d’inscrire un inattendu 44-43 au marquoir qui renseigne encore 14 minutes à jouer. Ottignies tient bon face au leader de R2A et son public commence à croire l’exploit possible car le jeu brainois manque de fluidité. Alors qu’elles se sont battues avec beaucoup d’âpreté sur chaque demi-terrain, les Ottintoises ignorent alors qu’elles vont demeurer muettes près de 11 minutes (46-63 ; 37e). Bien aidées par l’énergique Robert, Marteau et Hermans, qui ont gardé le périmètre défensif intact tout en semant le désordre dans l’arrière-garde ottintoise, seront à la base d’un 2-20 décisif.

"La différence physique s’est vue en fin de match. On s’est alors aperçu qu’on avait évolué en surrégime pendant trois quart-temps, relève la coach ottintoise Sarah Dochez, fière du match de ses joueuses. Le press man-to-man des Brainoises nous a fait mal. On a manqué de lucidité que ce soit sur nos pertes de balle ou nos shoots ouverts ratés. Ce n’est bien sûr pas ça qui nous fait perdre le match, mais je trouve qu’on aurait pu avoir quelques coups de sifflet en plus quand on montait la balle. On a perdu beaucoup d’influx mental et physique sur nos montées de terrain. S’il y avait eu davantage de fautes sifflées, peut-être que Braine aurait plus reculé et qu’on aurait eu plus facile sur jeu placé."

Fâché à la mi-temps (32-33), le coach François a vu ses protégées réagir. "Lors des vingt premières minutes, on a manqué à la fois de cohésion et de coordination collective. On n’était pas concentré et surtout on n’évoluait pas avec le bon tempo. Je savais qu’Ottignies se révélerait un déplacement compliqué car elles n’avaient pas perdu de beaucoup à Boninne. Mais en étant brouillon dans nos actions et peu productif au niveau de la finition, on les a aidées jusqu’à la mi-temps."

Braine se révélera beaucoup plus conquérant au second acte, comme le signale son coach: "J’ai moins fait tourner mon équipe, Nina Robert et Fannie Vandesteene sont restées longtemps sur le parquet. Avec Alice Devos et Sophie Tilmant un cran plus haut dans l’intensité, on a retrouvé une distribution performante. Et comme en première mi-temps, Clarice Marteau a fait le job dans la raquette."

Quarts temps: 13-16,19-17, 14-18, 5-19.

OTTIGNIES (2x3, 7/8 LF, 21 ftes): GILIS, VAN TICHELEN 12, WAUTHIER 7 (1x3), Courtois 4, Beckers 3 (1x3), Demolder 2, Van Duüren, CORDI 17, Halloy, BALZA, Leroy 6.

BRAINE (3x3, 13/22 LF, 13 ftes): HERMANS 17, De Keyzer 3 (1x3), Meunier 5, Dedoyart 4, ROBERT 6, DEVOS 6, Tilmant 2, Briclet 4, MARTEAU 13, VANDESTEENE 10 (2x3).