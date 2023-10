D3A ACFF: Vainqueur 1-3 à Couvin, Perwez n'est pas tombé dans le piège

En deuxième période, les Couvinois se retrouvaient à dix, suite à l’exclusion de Bongiovanni. Mais malgré ce fait de jeu, ils continuaient à se projeter à l’assaut du but de Pletinckx. Vers l’heure de jeu, Mba surgissait de la tête pour replacer son équipe aux commandes. Sauvet fraîchement monté au jeu tentait un lob du milieu de terrain frôlant l’égalisation, mais le cuir était détourné en corner par le gardien. Ndione finissait le travail des visiteurs, d’une belle frappe imparable en fin de partie (1-3).

Philippe Droeven était un coach satisfait mais conscient que son équipe n’avait pas signé un grand match: "Je m’attendais à un match relativement compliqué, dans le sens où j’avais vu certaines vidéos et vous savez tant qu’il y a de la vie, il y a de l’envie. Donc nous les avons laissés vivre. Du coup, ils mangent, ils essayent avec abnégation, dans tout ce qu’ils font. Quand nous avons commencé à les éteindre, alors cela devenait un peu plus facile pour nous. Je pense donc que ce fut un match difficile à jouer. Il n’y a jamais un dernier au classement qui termine la saison avec zéro points et c’était à nous de ne pas tomber dans le piège. Sans être réellement bons, même si nous étions bien partis avec le 1-0. Lorsque nous avons joué à l’opposé, on a alors trouvé le un contre un, comme la vidéo visionnée face à Tamines, où ils étaient en difficulté là-dessus. Nous devions cependant être capables de mettre quelque chose en plus que le goal qu’on marque pour tuer le match plus vite. Ensuite, on se fait punir sur un penalty et on doit courir après le résultat pour gagner ce match."

Arbitre: M. Britel.

Cartes jaunes: Adam, Bongiovanni, Chamkha, Lebrun,

Cartes rouges: Bongiovanni (2xj), Salime, Lebrun (2xj).

Buts: Tsongo (1-0, 18’ OG), Chamkha (32’, 1-1 s/pen), Mba (1-2, 62’), Ndione (1-3, 85’).

COUVIN: Ruth, Sacchetti (74e Tshimpamba), Ghazi, Tsongo, Molle, Chamkha, Lenoir (60e Hammod), Lebrun (72’ Guerri), Bongiovanni, Kabamba, Nait-Seghir (60’ Sauvet).

PERWEZ: Pletinckx, Ndione, Falzone (70’ Salime), Adam, Sardo, Kaminiaris, Lambert, Larontonda, Rebere (70’ Sheta), Kocabas, Mba.