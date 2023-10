D3A ACFF: Battu 3-1 à Stockay, Rebecq était un ton en dessous ce week-end

Ce but, juste avant la pause, est mortel pour Rebecq qui ne s’en remettra vraiment jamais. Excepté un lob de Depotbecker qu’Alfieri capte facilement, Stockay est un cran au-dessus tout au long de la seconde période. Ronvaux frappe une première fois sur le portier adverse et les occasions, certes pas totalement concrètes, se multiplient pour Stockay qui veut clairement renouveler avec la victoire. On sent que le but se rapproche de plus en plus. Et il tombe finalement à 15 minutes du terme au terme d’un superbe mouvement collectif initié par Ronvaux et ponctué par le jeune Labrahimi qui fusille Rousseau à bout portant (2-1). C’est l’action et le but de trop pour Rebecq qui souffre en fin de match. Caufriez, parti en contre, ponctue la note d’un but qui n’est pas du tout volé. Le score aurait d’ailleurs été plus élevé pour Rebecq, un ton en dessous de son adversaire du jour.

Honnête, Christian Torfs: "On n’a pas livré un beau match, il faut dire les choses telles qu’elles sont. On a raté le coche pour faire 1-2. On n’a pas gagné assez des duels et de seconds ballons. On doit bosser et se taire sans chercher d’excuse… "

Arbitre: Michaël Massaki.

Cartes jaunes: Grégoire, Henri, Rousseau, Senakuku, Demolie, Labrahimi,

Buts: Coulibaly (0-1 17e), Basha (1-1 42e), Labrahimi (2-1 75e), Caufriez (3-1 82e).

STOCKAY: Alfieri, Dachelet, Niankou, Boumediane, Caufriez (90e Rayane), Jurdan, Pannier (85e Boulenger), Senakuku (73e Labrahimi), Basha (88e Jabri), Ronvaux, Sternon.

REBECQ: Rousseau, Morias, Grégoire (80e Adjouni), Depotbecker (75e Kumdinbana), Henri (69e De Greef), Contino, Demolie, Diarra, Da Silva, Coulibaly, Zaanan (80e Valadas).