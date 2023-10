D2 ACFF : Piret sauve la RUTB en toute fin de rencontre

Bien en jambes, les locaux prennent le début de match à leur compte avec un cuir qui circule de façon relativement fluide. Repositionné en tant que numéro 9, Piret se crée la première possibilité à la 10e et on sent les Brabançons wallons animés de bonnes intentions malgré du déchet à la dernière passe. Si la domination est clairement tubizienne, les occasions franches sont pourtant rares et les deux gardiens passent quarante-cinq premières minutes plutôt calmes.

La physionomie de la seconde période ressemble à s’y méprendre à la première avec une RUTB en manque d’inspiration offensive et pas à l’abri d’une contre-attaque meurtrière de Lessines, comme sur ce double loupé d’un Garcia Dominguez qui aurait dû faire 0-1.

Le dernier quart d’heure est enfin plus mouvementé avec une frappe de Ndecky qui passe juste à côté de la cage de De Bie et trois réelles occasions pour Lwangi, Butera et Lauwrensens qui touche le poteau de Lucas. Alors qu’on se dirigeait vers un partage synonyme de mauvaise opération comptable pour la RUTB, un centre de Giusto à la 93e trouvait la tête de Piret pour un but de la victoire qui fit exploser un stade Leburton bien rempli.

Jusqu’au-boutistes, les Tubiziens ont fini par faire vaciller la bonne organisation hennuyère et signent par la même occasion un succès très important après deux revers consécutifs. "Nous avons dominé la partie et j’aurais été triste pour les joueurs si nous n’avions pas réussi à prendre les trois points, analysait le T1 local Mohamed Bouhmidi. L’organisation était bonne en première mi-temps avec quelques possibilités et j’ai dit aux gars à la pause de continuer à jouer au foot sans se précipiter. Les changements ont apporté du poids et nous avons fini par trouver la faille logiquement à la fin."

La REAL a fait de la résistance mais a dû s’avouer vaincue dans les dernières secondes. "Nous n’avons pas proposé énormément de séquences de jeu mais nous avons joué avec un cœur gros comme ça et c’est dommage de prendre ce but sur une phase évitable. Pour la valeur de leur travail, je pense que mes garçons méritaient un petit point. Nous aurions même pu réaliser le hold-up parfait avec la double occasion de Garcia Dominguez mais c’est le football. Nous sommes un peu dans le dur depuis quelques semaines", lançait Fabrice Milone, le coach visiteur.

Arbitre: Leandro Ledda

Cartes jaunes: Di Vita, Piret, Fernandes, Garlito

But: Piret (1-0, 93')

TUBIZE-BRAINE: De Bie, Hendrinckx, Delhaye, Tepe, Garlito, Migliore (74' Giusto), Butera, Denayer, Piret, Van Onsem (74' Lauwrensens), Crame (65' Lwangi).

ACREN LESSINES: Lucas, Sonko, Vroman, Di Vita, Makoun, Fernandes, Ndecky, Kouengoua, Garcia Dominguez, Barry.