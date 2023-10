D1 : Les Chastroises affichent des progrès

Meulemans a ensuite permis aux joueuses locales de réduire la marque avant la demi-heure.

L’équipe des XV Bonniers a alors encaissé deux fois coup sur coup (1-4 à la pause) avant de tenir le score jusqu’à vingt minutes de la fin.

"Même s’il y a encore beaucoup de travail, on a quand même progressé, positive le président, Didier Gelders. On a bien joué face à un adversaire qui était plus fort, notamment parce qu’il possède en ses rangs plusieurs jeunes de l’équipe nationale, et on a quand même réussi à revenir à 2-1 à un moment."

Samedi prochain, les Chastroises rejoueront à domicile contre OHL B.

CHASTRE: Charlier, Houbrix, Ducatillon, Marquez, Genard, Söyler, Goetynck, Michiels, Cigdem (78' Sekelama), Delikus, Meulemans (79' Delacre).

Buts: Braems (0-1 et 0-2, 5' et 20'), Meulemans (1-2, 26'), Van Ooteghem (1-3, 31'), Everaert (1-4, 33'), De Kimpe (1-5, 70'), Braems (1-6 et 1-7, 84' et 90').