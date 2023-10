Le 3 sur 3 en cours depuis le début de la compétition en TDM2 avait mis Waterloo en appétit. Il se voyait prolonger cette belle série à l’occasion de son périple à Aarschot. Cette fois, les promus se sont malheureusement pris les pieds dans le tapis. Contre toute attente, ils ont dû courber l’échine face à une équipe qui occupait toujours la queue du peloton avant ce week-end, et restait en quête d’un premier succès.

Les Waterlootois ont, bien malgré eux, comblé ce manque. Au passage, ils concèdent leur premier revers de la saison. "Nous n’étions pas prêts à débuter ce match, regrette le coach Dufour. Nous l’avons commencé en retard. Et cela a déterminé tout le déroulement de la rencontre."

Les Vert, privés de Vancampenhout et de Mbessang, sont apparus trop permissifs dans les premières minutes. Aarschot en a profité pour filer à 11-1. Waterloo n’est jamais parvenu à combler l’écart par la suite. "On a manqué d’agressivité et de consistance. Ce sont des lacunes que nous avions déjà affichées il y a huit jours face à Pepinster. On travaille sur ces points depuis l’année dernière, mais nous ne les avons pas encore complètement solutionnés. Cela prend du temps."

Après son retard à l’allumage, Waterloo s’est ressaisi, mais sans trouver les moyens de passer au-dessus. Il est seulement parvenu à se rapprocher de son hôte à -3 (44-41) en début de seconde période, avant de se laisser à nouveau distancer (51-41). "L’adresse a fait défaut, nous nous sommes montrés très maladroits. Ce samedi, nous n’avons pas pu réunir les ingrédients pour aller chercher un nouveau succès. Globalement, nous n’étions pas assez solides pour passer au-dessus d’une formation d’Aarschot qui n’est pas à sa place dans le fond du classement."

Ce coup d’arrêt ne remet pas en question l’excellent début de saison réalisé par les pensionnaires du Chenois. Ceux-ci auront déjà l’occasion de remettre les pendules à l’heure, samedi prochain, lors de la réception des Limbourgeois de Stevoort.

Qua rts temps: 19-11, 20-19, 17-19, 20-13.

AARSCHOT: Toremans 2, Saevels 0, Reichardt 18, Jeanquart 5, Van den Broeck 6, Vangndertael 2, Jacobs 12, Beddegenoodts 12, Moens 19.

R. WATERLOO BASKET: Kaminski 13, A. D’Hose 9, Vlaeminck 6, Maeter 0, Delbrassinne 10, R. D’Hose 4, Kabangu 4, Carême 0, Schiettecatte 3, Busselen 13.