Braine déroule face à Courtrai: "On a été sérieux"

Appliqués dès l’entame du match, les Castors plantaient d’emblée le décor en infligeant un 30-6 aux visiteuses. "On a très bien démarré avec un 10-0 et ensuite on a déroulé, notait un coach brainois très satisfait de la prestation de son équipe. On a été très sérieux."

Les Brainoises poursuivaient leur cavalier seul et à la mi-temps, le marquoir indiquait un cinglant 60-22. "J’ai multiplié les rotations pour préserver les joueuses qui avaient beaucoup joué à Keltern en vue du match contre Londres parce que ce sera un autre combat si on veut espérer les embêter", poursuivait Frédéric Dusart.

La meneuse Vucetic n’a pas joué. Elle souffre d’une entorse à la cheville suite à un contact jeudi soir à Keltern. Elle passera une échographie ce lundi.

Quarts temps: 30-6, 30-16, 25-12, 22-20.

BRAINE (31/46 à 2 pts, 8/23 à 3 pts, 21/23 LF, 44 rbds, 25 ass., 10 ftes): LEBLON 9 (2x3), CLAESSENS 20 (2x3), LINDSTROM 8, SAXTON 15 (1x3), JORIS 9 (2x3), Dossou 10, Vervaet 12 (1x3), Febrissy 10, Vuckovic 12, Robert 0, Hermans 2.

COURTRAI (17/41 à 2 pts, 5/15 à 3 pts, 5/8 LF, 21 rbds, 9 ass., 20 ftes): KRISTLOVA 3, BELL S. 8 (2x3), FOUCART 4, BELL E. 3 (1x3), VAN THUYNE 4, Monserez 2, Mary 0, Petrova 6, Ducoulombier 15 (1x3), Stawinska 9 (1x3).