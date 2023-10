R2A Dames: les Castors Braine seront aux aguets aux Coquerées

Des fondamentaux de groupe qui ont permis à la phalange brainoise de réussir un 5/5 et de s’emparer de la première place. La meneuse de 36 automnes s’empresse de bouter hors du terrain toute sorte de triomphalisme: "Après chaque match, on fait une sorte de bilan. Notre objectif est de terminer dans les quatre premiers en fin de saison. Je crois que l’une de nos forces, c’est qu’on est sur nos gardes à chaque match. Il n’y a aucun excès de confiance dans nos rangs. On sait que sur 40 minutes, on peut passer à côté de notre match ou on peut avoir un adversaire dans un jour de grâce dans les pourcentages à distance. On est craintif et respectueux par rapport à chacun des opposants rencontrés. Avant le match face à Boninne, on se posait des questions. On a pris cette rencontre très au sérieux et on la gagne 78-39."

Attention au piège

"Ce match à Ottignies a tout de la rencontre piégeuse. Si on parvient à limiter le Rebond avec notre défense collective qui nous permet des contre-attaques et des transitions, on sera sur la bonne voie", poursuit celle qui évolua sous les couleurs du Rebond aux côtés de Sarah Beckers et Silje Leroy (qui revient de blessure et sera présente pour le derby).

fanny

Fannie est fatalement bien placée pour parler des similarités et différences entre les deux clubs: "Le Rebond, ça travaille bien. Cela reste une petite structure concentrée sur le travail avec les jeunes. La R2 fait jouer des jeunes du cru. Certaines reçoivent aussi des minutes en R1. La structure est plus grande à Braine où une académie a vu le jour depuis plusieurs saisons. Je ne pense pas que ce soit le but d’Ottignies de présenter plusieurs équipes dans chaque catégorie."