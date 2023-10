Thibault De Rijdt est neuvième Belge au marathon de Berlin

Il ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Début juillet, au triathlon du Moulin de Boiron à Gedinne, il terminait à la troisième place au général. "J’étais deuxième au niveau francophone. Un triathlète français occupait la troisième place."

Ses résultats en triathlon au cours de la saison lui ont permis de se qualifier pour les championnats du Monde et d’Europe de triathlon l’année prochaine.

Il participait au marathon de Berlin le 24 septembre dernier. "Le triathlon de Berlin est le plus grand rendez-vous au monde. Les coureurs viennent de toute la planète. L’ambiance y est extraordinaire. J’ai couru avec mon frère Mathieu jusqu’au 25e kilomètre. Il a eu un point de côté. J’ai terminé la course comme neuvième belge en 2h27'45, soit à une moyenne de 17,5 km/h. C’était très satisfaisant. Mon objectif était de descendre sous les 2h30'", lance encore l’athlète.

Il s’entraîne désormais sur des distances plus courtes. "L’écolage par les courtes distances est capital pour les performances, y compris sur les longues distances."

Deauville sur la distance ironman

La saison de Thibault De Rijdt est quasi terminée. "Je vais participer à quelques corridas, surtout dans le Namurois. Cela permet de garder le rythme."

Il se projette déjà sur la prochaine saison. "" En course à pied, je vais mettre le focus sur les courtes distances, les courses de cinq et de dix kilomètres. Je vais participer aux championnats du monde et d’Europe de triathlon. Je serai à nouveau présent au triathlon de Deauville. L’année prochaine, je m’engagerai sur la longue distance à Deauville, la distance ironman, soit 3,8 km en natation, 180 km à vélo pour terminer par un marathon de 42,195 km en course à pied."