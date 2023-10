TDM2B: Déforcé, Nivelles se rendra dans la douleur à Royal 4

Il est vrai que les nouvelles ne sont pas bonnes pour ce déplacement à 20 h 15 au Royal 4 Bruxelles. Geordy Mulumba est toujours convalescent et manquera encore ce match.

"Il a besoin d’une semaine de plus avant de pouvoir reprendre l’entraînement avec le groupe. Clément Goffin est par contre très incertain. Il ressent une douleur persistante au mollet. On ne veut prendre aucun risque et à ce stade, je ne sais pas s’il sera disponible", concède le mentor aclot qui a dû composer avec quelques petits bobos chez quelques Nivellois car le match contre Oostkamp a laissé des traces, et pas qu’au moral.

"Ramener les trois points avant de recevoir Boom"

"J’ ai donc essayé de préparer l’équipe comme je le pouvais. Nous savons que nous allons jouer contre une équipe très athlétique avec un très bon rendement aux shoots. Notre adversaire aime jouer sur un tempo élevé et adore jouer les un contre un. La donne est simple, si nous voulons nous imposer, il faudra pouvoir imposer notre tempo et jouer nos un contre un, un peu mieux que lors de notre dernier match. Pour ça, j’ai toute confiance dans mes joueurs et ils savent que le scénario idéal serait de revenir de ce déplacement avec les trois points avant de recevoir Boom."