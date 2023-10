TDM2A: Un beau coup à jouer, en théorie, pour Waterloo, qui se déplace à Aarschot

"C’est vrai, en théorie, confie prudemment Sébastien Dufour . On doit rester sur nos gardes, car tout le monde peut battre tout le monde dans cette division."

Au regard des précédentes prestations des Louvanistes, il y aura cependant un coup à jouer. Les Brabançons flamands n’ont pas encore débloqué leur compteur en compétition.

"Lors de leurs trois premiers matchs, ils ont concédé autant de lourdes défaites, à chaque fois par plus de dix points d’écart. Mais c’était face à de grosses cylindrées. Même s’il n’y a pas vraiment d’individualités qui en ressortent, cette équipe évolue avec beaucoup de discipline, sans se poser de questions. Je pense que le début de rencontre sera très important. Il faudra faire le nécessaire pour ne pas la laisser rentrer dans le match, au risque de la voir prendre confiance."

Le coach waterlootois veut que ses ouailles affichent la plus grande concentration et une intransigeance défensive de tous les instants. Il n’a pas du tout apprécié les largesses accordées à Pepinster, le week-end passé.

"On ne peut pas subir comme ce fut le cas face aux Liégeois, prévient-il . Nous avons fini par l’emporter, mais nous aurions tout aussi bien pu être sanctionnés. Nous avons été trop tendres défensivement, on ne peut plus se le permettre de penser que nous pouvons jouer en activant le mode"contrôle". Il faudra corriger cela samedi soir."

Les pensionnaires du Chenois seront privés de Vancampenhout. Se ressentant toujours d’une gêne au mollet, il sera laissé au repos. Mbessang (douleur à la cuisse) est pour sa part incertain, mais Sébastien Dufour espère encore pouvoir compter sur ses services samedi soir. Par contre, Vlaeminck sera bel et bien de retour.