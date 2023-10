Rendez-vous ce dimanche pour les Crêtes La Hulpoises

C’est l’ASBL D-Foulées qui se chargera de l’organisation, comme c’est le cas depuis quelques années. Jane Davis, l’une des organisatrices, est sereine par rapport à l’aube de la 41e édition: "Tout se passe bien et on a hâte d’accueillir les coureurs. Vu les conditions climatiques et le froid attendu, on s’attend à un peu moins de participants par rapport aux autres années puisqu’on a seulement 500 pré-inscrits pour le moment."

Le parcours sera pourtant une nouvelle fois exigeant. "Je sais que les trails sont de plus en plus populaires au niveau des coureurs, dit-elle. Nous, on n’a pas la prétention d’en organiser un mais le parcours sera quand même assez exigeant dans l’ensemble."

De plus, cette année, les marcheurs seront mis à l’honneur puisque deux parcours leur ont été réservés. "On a voulu répondre à la demande et on veut d’ailleurs offrir le meilleur accueil aux participants. Il y aura, comme d’habitude, de la petite restauration qui attendra les sportifs et sportives à la fin de l’épreuve. On tient d’ailleurs à offrir de produits frais et issus de la commune."

À noter aussi la belle initiative de l’organisation puisque les bénéfices seront reversés à divers organismes comme l’école des Colibris ou encore LaHulpe4Migrants. Le départ aura lieu à 9 h 30 pour les enfants ainsi que pour les marcheurs. Le début du 18 km aura lieu à 11h alors les participants du 10 km partiront à 11 h 30.