Les jeunes Brainoises ne sont donc pas en manque de rythme au moment d’aborder ce déplacement à Huy, équipe nantie d’un seul succès après cinq rencontres. Éric Brismée, qui pourra compter sur le retour de Romane Comelli (qui disputera son premier match de la saison) mais déplore l’absence de son intérieure Inès Mputukinsa), insiste sur la façon d’aborder la rencontre: "D’après les infos que j’ai, Huy est une équipe à notre portée. Elle vient de P1, comme nous. La R2 hutoise est montée en R1, on va affronter la jeune équipe qui vient de provinciale. A priori, c’est un match accessible mais ça dépendra de nous, de la manière avec laquelle on va évoluer. Si on joue à fond et qu’on respecte les consignes, on aura une chance de l’emporter. Si on oublie ces beaux principes, on prendra une claque."

À l’exception du premier match de championnat, la formation brainoise n’en a pas subi cette saison. Il n’est pas encore l’heure de tenir les comptes pour Éric Brismée qui sait aussi que la confiance et les résultats épousent des courbes quasi-identiques: "On possède actuellement deux victoires. C’est une de plus que ce que j’avais imaginé. Tant mieux, ce qui est pris n’est plus à prendre. Si on gagne ce match, on s’installera à la mi-classement. Ce qui serait franchement positif à ce moment-ci du championnat."