R2A messieurs: Michaël Renard se voit en coach intérimaire à Nivelles

Le coaching, c’est une première pour vous ?

Michaël Renard: J’ai déjà pris en main les U21 nationaux il y a quelques années. Mais par la suite, j’ai mis cette activité entre parenthèses. Ce n’était pas ma priorité. Je reprends aujourd’hui, mais pour un intérim.

L’objectif n’est pas de poursuivre jusqu’au terme de la saison ?

M.R.: Non. J’aimerais trouver un coach pour cette équipe d’ici la fin décembre. Le profil recherché est une personne susceptible de s’engager sur un projet à long terme, pas uniquement pour six mois. Mais bon, je le dis sous ma casquette de manager. Si je dois endosser la fonction jusqu’au terme de la campagne, je le ferai. Mais ce n’est pas le but.

Des candidats sont-ils déjà pressentis ?

M.R.: Tous les noms que j’avais en tête sont en place actuellement. Je vais attendre entre quatre et six semaines avant d’explorer d’autres pistes. D’ici là, le marché des coaches aura peut-être bougé. Ce qui est certain, c’est que nous déciderons d’ici la fin de l’année si on boucle le championnat avec moi ou un autre coach, pour éviter de laisser le groupe végéter trop longtemps dans l’expectative.

Ce samedi soir, Nivelles se rend à Belleflamme, lanterne rouge sans la moindre victoire. Un match à prendre ?

M.R.: On doit ramener la victoire, même s’il ne faut pas prendre ce rendez-vous à la légère. Nivelles a déjà battu Belleflamme en Coupe AWBB cette saison, de plus de 10 points. On connaît donc les forces en présence. Maintenant, il s’agit d’un nouveau déplacement, le cinquième en six rencontres. Notre calendrier est très compliqué.

Quel est l’état d’esprit du groupe après ce bilan de 1 sur 5 et le retrait de Karim Labidi ?

M.R.: Il est bon. Nous sommes descendus dans le vestiaire lundi pour leur expliquer la situation. L’entraînement qui a suivi était bien. On continue à bosser.

Quels points sont à améliorer ce week-end ?

M.R.: La constance et la maturité. Samedi passé, l’équipe a tenu 33 minutes face à Alleur, avant de s’effondrer. L’adversaire était de qualité, mais on ne peut pas se permettre de laisser des minutes derrière nous comme ça. Pour ce qui est de la maturité, j’aimerais que le groupe apprenne à mieux distinguer les moments où il faut attaquer ou, au contraire, ralentir le tempo.

Le groupe sera-t-il au complet ?

M.R.: C’est un autre de nos soucis depuis le début de la saison. Il n’y a qu’un seul match où nous avons été au complet et c’est justement celui-là que nous avons remporté (face à Ninane). Ce samedi, cela devrait être le cas pour la seconde fois. C’est une bonne nouvelle.