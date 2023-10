R1: Castors Braine doit vraiment être plus solide

Ce vendredi à 20 h 45, la visite de Belleflamme, l’équipe de Jean-Luc Mathy, est une bonne occasion de s’engager dans cette voie. "Belleflamme, c’est relativement expérimenté, avec des joueurs de la trempe de Charly Bernard ou Nicolas Sumkay. Je les ai visionnés. Je me suis renseigné au maximum, reconnaît le mentor de Braine. Nous devrons tenir deux ou trois joueurs à l’œil. Notre adversaire marque beaucoup, avec une moyenne au-dessus des 80 points, avec plus de 10 paniers à 3 points par match. C’est vraiment énorme. Nous devrons arriver à contrôler cela. D’un autre côté, il encaisse beaucoup. Outre le fait que nous devrons être durs en défense, il faudra surtout être efficace face à la zone que Belleflamme va jouer en défense. Ce vendredi on devra vraiment être solide. Nous sommes à domicile et dans mon premier briefing, j’ai déjà dit à mes joueurs que nous devions perdre le moins possible à domicile."

Et donc, les Brainois n’ont pas le choix, ça commencera par gagner ce vendredi.

Pour l’instant, Jérémie Palix peut compter sur tout son effectif. "Le seul bémol est de ne pas avoir pu compter sur Diego Minucci aux entraînements parce qu’il était retenu au centre de formation de l’AWBB. Il n’a donc pas eu l’opportunité de travailler collectivement. Mais il sera là ce vendredi, se félicite le mentor de Castors Braine. Au final ce qui est important, c’est qu’on s’adapte le plus rapidement possible au niveau du rythme de la R1 pour qu’on puisse d’abord faire la différence collectivement avant de penser à faire la différence individuellement. C’est sans doute la petite chose qu’il nous a manquée en première mi-temps contre Sprimont."

Reste à voir si les Brainois auront retenu la leçon…