Popol, Bedot et la mobylette ne sont pas près d’oublier Walhain

Bedot (David Lambrechts), Popol (Patrice Vangest) et la mobylette, ou "pas de chance" (Fabrice Degreef) comme le surnomment aussi ses amis, se sont retrouvés dimanche dernier lors du match de D3 entre Jodoigne et Ciney où évolue le fils de David. L’occasion d’ouvrir avec eux leur album de souvenirs, 20 ans plus tard.

"Je suis arrivé au début de la belle époque du Wallonia, au même moment que René Hidalgo, se souvient Fabrice Degreef. On avait rendez-vous un vendredi matin à la mer pour un stage à Oostduinkerke. Avec Patrice et David, on était partis dès le jeudi soir et on avait passé la soirée au Barbu, un endroit qui n’existe plus aujourd’hui. Le lendemain matin, on dormait dans le bac de mon pick-up au parking de l’hôtel quand le groupe est arrivé. René Hidalgo ne nous connaissait pas encore mais 1h plus tard, on courait sur la plage. Pat avait plus dur physiquement mais avec David, on était dans le bon peloton."

"Seul Hidalgo pouvait nous gérer car on était complètement fous"

Patrice confirme: "Bedot et Fabrice étaient toujours dans les premiers. Moi aussi, mais en commençant par la fin, avec les gardiens. Et encore, Charles (Couchie) était devant moi. Je suis arrivé à Walhain avec Bedot. On jouait ensemble à Namur où l’on avait déjà réalisé les 400 coups. Là-bas, on avait tout: public, ambitions, équipements magnifiques… C’était le top. Walhain était plus un club de village mais pour moi qui avais connu Limal avant ça, je m’y suis vite retrouvé. Maintenant, j’ai eu la chance de vivre de grands moments dans tous les clubs par lesquels je suis passé."

David est donc arrivé avec Patrice à Walhain. "N’étant pas de la région, je débarquais dans l’inconnue. J’ai suivi Pat avec qui j’aurai finalement joué neuf saisons. Walhain, c’était vraiment la belle époque. Je me souviens de Philippe Saint-Jean qui préfaçait les derbys entre Tubize et Walhain en disant qu’ils allaient rencontrer les gamins des rues. On ne nous a jamais pris au sérieux tellement on formait une bande de potes. J’ai vécu cinq saisons fantastiques à Wahain avec un président extra. On était un club de village mais où l’on jouait bien au foot. Et puis, on avait avec René Hidalgo une figure emblématique. Seul lui pouvait nous gérer comme entraîneur car on était complètement fous. On était des amusettes mais on avait de l’expérience et on assumait derrière. On avait aussi l’avantage que Walhain ne changeait pratiquement pas son équipe au fil des saisons, un peu comme Meux et Onhaye aujourd’hui. Ces saisons passées à Walhain resteront à jamais gravées dans ma mémoire et si on devait écrire toutes les co.. qu’on a faites là-bas et nos 15000 anecdotes, il faudrait plus qu’un livre. Et je n’oublie pas nos supporters qui ont fait partie de l’histoire. Lors de mon dernier match à Walhain, Francis Rousseau, le président du club de supporters, avait acheté un bedot (un mouton) qui s’est retrouvé sur le terrain."

"J’ai vécu des années extraterrestres à Walhain"

Fabrice ne s’en souvient plus précisément mais il a foulé cinq ou six saisons la pelouse des Boscailles. "Ce que j’ai vécu à Walhain, je ne l’ai jamais connu ailleurs. Tant au niveau de nos performances sportives avec deux participations au tour final pour tenter d’accéder à la D2 que de l’ambiance de fête qui régnait au club, c’était le sommet. Une bonne étoile veillait sur le club et j’ai vécu des années extraterrestres à Walhain, en grande partie grâce à Pat et David. Mais c’était une autre époque, qui n’a plus rien à voir avec ce que l’on vit aujourd’hui."

Patrice est aussi resté six saisons à Walhain "qui restera toujours une référence. C’était terrible avant, pendant et après les matches. On avait une équipe compétitive et une terrible ambiance."

Ses meilleurs souvenirs ? "Les stages et cette bonne ambiance qui régnait en permanence. Rayon foot, j’ai appris beaucoup avec René qui vivait football. Mais à Walhain, il y avait toujours quelque chose à raconter avec à la tête du club un terrible président qu’était Francis Sprimont. Et au niveau des joueurs, j’ai eu la chance de jouer avec Grégory De Vuijst, un bijou."

Ses anecdotes sont nombreuses "mais je me souviendrai toujours d’un match à Sprimont. On a dû se débrouiller pour rentrer en voiture car le car était parti sans nous."

C’est une évidence: les trois compères ne sont pas près d’oublier leur glorieux passé. En attendant les prochaines retrouvailles. "Dans quinze jours, c’est Aische-Ciney. On s’y retrouvera avec Pat et Fab", prévient déjà David.