Perwez a envie de manger tout ce qui passe

Les Perwéziens peuvent en effet compter sur vingt-quatre joueurs dont trois gardiens. "On a accueilli un jeune français qui évoluait dans un championnat assez relevé, et un joueur est parti à l’étranger. Le groupe n’a donc pas changé, tout le monde connaît les qualités et les défauts de chacun, et la préparation a été plus optimale que d’habitude", apprécie notre interlocuteur qui continue de coacher en compagnie de Gaël Vertongen. "Je gère la partie entraînement tandis que Gaël gère pendant les matches puisque j’entame ma sixième saison à Perwez en tant que joueur avec ce côté familial toujours très appréciable."

Le club est ambitieux cette saison. "Les quatre premiers de chaque poule iront en play-off. Le but est de terminer premier puis d’essayer de monter. Nos concurrents les plus dangereux seront certainement Mont-sur-Marchienne et l’Entente du Centre qui sont plus expérimentés. Si la partie offensive de notre jeu est déjà au point parce qu’on optimise bien les déplacements, on doit encore travailler sur le secteur défensif qui n’est pas le plus qualitatif, et renforcer le caractère car les décisions arbitrales approximatives de dimanche dernier ont amené de l’agacement dans l’équipe, et on est capable de louper un match à cause de ça."