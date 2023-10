P1 messieurs: Le Speedy cherche la constance face à un Braine-le-Château convalescent

Rassuré sur l’état de forme guibertin, Grégoire évoque l’indispensable équilibre à avoir entre l’attaque et la défense: "On a une équipe homogène en attaque. Tout le monde est capable de marquer 10 points. Quand quelqu’un prend feu au Speedy, tout le monde prend feu. De l’autre côté du terrain, on peut avoir une défense de fer mais il faut que la sauce prenne. En plus, on peut se prévaloir d’une belle taille. Je crois que si on tire la taille des deux plus petits de l’équipe et celle du plus grand, le reste a une moyenne de 1,85 – 1,90m. En fait, on est capable mais c’est plus compliqué pour nous d’enclencher le déclic défensif."

"Le déclic, on l’a eu au Linthout", observe le coach Sempels, qui s’attend à un derby serré:

"On s’est réveillé le week-end passé mais, de façon générale, on n’encaisse pas beaucoup et l’équipe commence à s’équilibrer. J’ai l’impression que le début de saison est particulier pour de nombreuses équipes. Braine-le-Château connaît aussi un début de saison compliqué. En tout cas, on a chacun une équipe qui correspond bien à l’autre."

Des retours à Braine-le-Château

Du côté brainois, le coach Stevens retrouve le remuant trio Neskens – Ronge – Wilmus, déclaré apte pour le service.

La défense guibertine et Grégoire Litt sont prévenus. "Neskens prend une place importante dans cette équipe brainoise. Il fait partie des forces vives du BBC. C’est un des deux, trois joueurs-clé. Le tout c’est de le tenir mais aussi d’avoir un œil sur les autres qui peuvent profiter de notre focus. Je l’avais tenu à un match chez nous, on avait gagné, donc à mon avis, je serai encore dans ses parages ce soir. Bon, je suis moins rapide que quand j’avais 25 ans et je ne tiendrai pas tout le match mais je suis prêt" conclut le doyen guibertin.