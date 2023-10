N2B dames: Veltem devrait être jouable pour Chaumont

Veltem, chez qui Chaumont se rend ce samedi soir (20 h), devrait être un adversaire plus abordable. Cette équipe occupe la sixième place au classement avec sept points. Au contraire de Chaumont, Veltem a joué jusqu’ici trois des quatre formations se situant dans le fond du classement: Heist, Lanaken et Stevoort. "Je me répète mais on voit de bonnes choses en match. Nous devons apprendre à maintenir ce niveau plus longtemps. J’espère que nous pourrons rapidement prendre des points pour éviter que le moral de l’équipe ne soit atteint", indique le coach Sébastien Humblet

Pour se rendre à Veltem, Chaumont récupère Émilie Foret. Léa Monsel, montée au jeu le week-end dernier, retrouve du rythme. Par contre Alexianne Belemans n’est pas près de rejouer.