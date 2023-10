N2A Messieurs: Après un début de championnat plus abordable, Guibertin entre dans le dur à Zoersel

La formation de Zoersel est coachée par une Christof Van Goethem. Il a joué en Ligue A à Guibertin et a aussi entraîné Orp.

Guibertin ne manque pas d’argument non plus, même si Audry Frankart sera privé des services de Loïc Bernar: "Martin Joguenne et Sam Hanon sont là pour le suppléer. Ils ont tous deux démontré qu’ils tenaient la forme. Ce sera un gros match contrairement à nos trois premières rencontres. En déplacement, c’est toujours un peu plus difficile. Zoersel a une très belle salle mais l’éclairage avec des néons tous les deux mètres donne un effet stroboscopique. Nous devrons très bien servir pour nous en sortir. ce ne sera pas gagné d’avance. Si c’était le cas, ce ne serait pas très gai", avance Audry Frankart.