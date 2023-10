N1 messieurs: Nivelles aborde trois rencontres à domicile

Après avoir reçu Marke, Hasselt et Noorderkempen, l’équipe de Nivelles s’est déplacée à Anvers le week-end dernier. Ce samedi (17 h 15), face au VC Zoersel, elle entame une nouvelle série de trois rencontres à domicile. "Nous aurons joué six matches sur sept à domicile. Le VC Zoersel est lanterne rouge, l’équipe a perdu ses quatre premiers matches sans avoir pris un seul set. Elle a perdu quelques joueurs clés durant l’intersaison comme son très percutant opposite, Wouter Vriens. Il tenait une place importante dans le dispositif des Anversois. D’autres joueurs ont également quitté comme le passeur. C’est maintenant le deuxième passeur qui est titulaire. Un ailier et le libero sont partis à Anvers. Zoersel n’a pas bien démarré le championnat mais a déjà joué Marke et Hémiksem et s’est rendu à Puurs. L’équipe n’a pas eu un calendrier difficile. Zoersel n’a pas une mauvaise équipe mais on savait, dès le début de la saison, qu’elle aurait quelques difficultés", souligne Tim Van de Wielle, coach de la formation aclote.