D3A ACFF: En déplacement à Couvin, paraître ne suffira pas pour Perwez !

La semaine dernière fut mouvementée du côté du matricule 2364 mais, sur le terrain, les joueurs ont répondu présents face à Belœil et ainsi prouvé qu’ils avaient de la ressource et beaucoup de caractère. Pour le déplacement prévu demain après-midi chez la lanterne rouge couvinoise, il s’agira d’adopter le même type de comportement pour les hommes du nouveau T1 Philippe Droeven. "C’est le match piège par excellence car Couvin n’a pas encore pris le moindre point et nous ne voulons pas être l’équipe qui les a lancés dans ce championnat. Il ne suffira pas de paraître car nous avons analysé quelques vidéos et même si cette formation encaisse énormément, les joueurs sont volontaires et ne lâchent jamais rien", lance le coach perwézien.