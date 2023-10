D3A ACFF: Cinq mois après le match de la peur, Braine et Jodoigne sont moins sous pression

Messieurs, quel souvenir gardez-vous de ce dernier match de la saison dernière ?

Lou Wallaert: C’était un peu particulier et je retiens juste le fait qu’on ait été sauvé. Ce n’était pas un beau match dans l’ensemble mais seul le résultat importait.

Cyril Pohl: Il s’agissait d’un match à enjeu, important, que l’on avait dominé mais sans pour autant faire une bonne prestation. On avait raté deux penaltys et heureusement que tout s’était bien terminé pour les deux équipes. Ce match m’avait aussi marqué car les deux équipes avaient alors peur de s’affronter, ce qui ne devrait pas être le cas dimanche.

Qu’est-ce qui a changé depuis lors ?

L.W.: Il n’y a plus cette pression de fin de saison pour ce match-ci. Les deux équipes ont pas mal changé et notre style de jeu est différent. Un système de jeu qu’on a un peu de mal à mettre en place avec Braine pour l’instant, mais je pense qu’on est sur la bonne voie.

C.P.: L’équipe est différente mais possède autant de qualités que la précédente. Notre dernière saison a aussi été marquée par les différents changements de coaches. Il y a plus de stabilité aujourd’hui. La saison dernière, on a bien entamé le championnat pour mal le terminer, espérons que ce soit l’inverse cette saison.

Braine et Jodoigne ont pour point commun d’avoir changé leur effectif. Était-ce un passage obligé pour vivre une meilleure saison ?

L.W.: Oui. À Braine, je pense qu’il fallait changer pas mal de choses afin de repartir sur de bonnes bases, et cela passait par l’arrivée de personnes (staff et joueurs) qui s’investiraient sur le long terme.

C.P.: Je ne sais pas si c’était un passage obligé mais s’il ne faut pas changer une équipe qui gagne, il est important de faire quelque chose dans une équipe qui perd. En sachant aussi que si beaucoup de joueurs ont quitté Jodoigne, c’était avant tout pour se rapprocher de chez eux.

Braine et Jodoigne ont encore du mal cette saison. Surpris ?

L.W.: Pas vraiment. Quand on a fait une nouvelle équipe avec une dizaine de joueurs n’ayant pas d’expérience à ce niveau en ce qui nous concerne, ça met du temps à venir. Mais je reste confiant car tout ce travail va finir par payer.

C.P.: Si on espérait mieux lancer la saison, on ne pensait pas survoler le championnat ni jouer dans le Top 5 Se retrouver dans la colonne de gauche serait bien, sachant qu’on a une équipe jeune avec pas mal de joueurs qui découvrent le foot national. À nous les plus âgés de bien les encadrer.

Doit-on s’attendre au même genre de derby que la saison dernière ?

L.W.: Ça va se ressembler car comme tous les matches de D3, ça se jouera dans les duels et au niveau de l’envie. Celui qui en voudra le plus l’emportera.

C.P.: Non. Nous sommes en début de saison et personne n’est (encore) en danger. La saison dernière, le contexte était bien différent, le timing aussi. Ici, on va seulement disputer le huitième match. Braine voudra le gagner pour quitter sa spirale de défaites alors que nous voudrons prolonger notre bonne dynamique. L’état d’esprit sera totalement différent.

Pour qui la pression ?

L.W.: Pas de pression, c’est trop tôt dans la saison !

C.P.: A eux de prendre des points, à nous de ne pas en perdre. Je connais nos qualités et capacités et on se déplacera à Braine pour la gagne.