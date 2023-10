D2 ACFF: Rebecq en quête de confirmation à Stockay

En déplacement à Stockay, Rebecq entend bien confirmer sa première victoire de la saison obtenue le week-end dernier où la manière n’était pas vraiment au rendez-vous. Rebecq devra maintenant allier la manière au résultat, c’est en tout cas dans cet état d’esprit que le coach Dimitri Leurquin, aborde la rencontre: " Ce n’est pas un déplacement évident, on va jouer contre une équipe pleine d’automatismes et qui tourne bien à domicile. L’objectif est d’aller là-bas en pleine possession de nos moyens et de nos forces que pour enchaîner avec une deuxième victoire et ne pas retomber dans la situation compliquée des précédentes semaines. On a fait le plus dur en débloquant notre compteur victoire."