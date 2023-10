D2 ACFF: Face à deux Acres, Tubize-Braine doit faire oublier deux semaines plus compliquées

Si les deux défaites concédées consécutivement lors des deux derniers week-ends n’ont rien d’inquiétant dans le sens, où ce fut à chaque fois par le plus petit écart, et surtout face deux équipes (nldr: Meux et Warnant) habituées à jouer le Top 5 de la compétition, il va tout de même falloir réagir ce samedi soir lors de la venue de Deux-Acres dans le chef des Tubiziens, afin de garder le contact avec la seconde place. " Il n’y a pas vraiment de pression à se mettre pour ce week-end , commentait Mohamed Bouhmidi, le coach de la RUTB. Les deux défaites sont à effacer. Elles ne doivent pas venir nous mettre dans l’obligation de gagner face à Deux-Acres. Quoiqu’il arrive, quand on joue chez nous, on doit gagner. On a vécu deux semaines, en termes de résultats, plus compliquées, mais dans la manière et le contenu, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. Il faut simplement que le ballon tourne un peu plus pour nous, et pour cela il faut forcer les choses ."