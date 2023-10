Continuité et qualité, les maîtres mots de la formation rixensartoise

De plus, la particularité se trouve dans le fait que la plupart des coachs sont des joueurs ou des personnes qui ont joué au sein du club. "C’est un avantage car ils savent la manière dont on fonctionne, dit-il. On a par exemple Raphaël Moulart qui est joueur de la P3 et qui est coordinateur du foot à 5 en plus d’entraîner les U13."

Un esprit familial qui plaît d’ailleurs et qui est généralement salué par les parents: "On a de nombreux retours positifs dans les différentes équipes de jeunes. Je pense donc pouvoir dire que l’école des jeunes fonctionne bien tant au niveau de l’ambiance que de la qualité."

Malgré la concurrence ces dernières années de plusieurs clubs voisins, Pascal Renard tient à uniquement se concentrer sur son club: "On ne fait pas attention aux autres clubs et on met uniquement le focus sur nous-mêmes et sur le travail produit. Quand on regarde les équipes premières, elles sont composées majoritairement de joueurs formés au club, surtout en P3. C’est un signal positif."

Avec 404 jeunes et 22 équipes inscrites, l’école des jeunes rixensartoise fonctionne à plein régime: "On est au maximum au niveau de la capacité. On a dû mettre une vingtaine de jeunes sur une file d’attente et refusé une trentaine."

De nouvelles installations pour continuer à progresser

Si la continuité sera d’application pour le futur, un problème persiste depuis quelques années. En effet, les installations situées rue de la Ferme du Plaignau deviennent de plus en plus insalubres. "On espère évidemment qu’un changement va intervenir car le terrain synthétique devient presque impraticable. Un projet pour une nouvelle buvette et deux terrains synthétiques est en cours mais on attend encore la validation. On espère toutefois avoir du changement pour la saison prochaine."