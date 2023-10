Romain Hoet n’a pas dormi pendant trois jours: "La plus grosse performance de ma carrière"

Avec près de 300 inscriptions, le tournoi organisé par Piranha Waterloo dimanche dernier fut un énorme succès. Trois pongistes du club organisateur sont montés sur le podium: Marc Duponcelle (deuxième) et Samuel Heller (troisième) en série E et Romain Hoet (troisième) en série B. Il y avait pas moins de 27 joueurs classés B dimanche dernier à Waterloo, dont trois B0 et neuf B2.