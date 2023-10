Le club perwézien s’est sérieusement renforcé avec l’arrivée de cinq joueurs. "Nous avons recruté Gaëtan Willemaers (passeur) de Flo-F, Axel Leclercq nous est revenu d’Hertstal. Julien Coessens et Jérémy Lobel nous arrivent d’Ixelles. Julien est blessé. Il sera de retour fin octobre. Nous avons aussi transféré Martin Strobbe qui évoluait la saison dernière en provinciale 1 à Chaumont. Notre noyau est renforcé en qualité et en quantité", constate le joueur-entraîneur, Adrien Henry.

L’objectif de l’équipe sera de se hisser dans la première moitié de classement. "Je pense que nous avons l’équipe pour jouer le haut du classement", lance-t-il.

Jusqu’ici, les Perwéziens ont signé une défaite à Charleroi suivie d’une victoire à domicile, dimanche dernier contre Walhain. C’est la première victoire de l’histoire du club en promotion, un niveau que l’équipe première découvre cette année. "Nous avons été battus 3-1 lors de notre premier match à Charleroi. Les Carolos ont fait un mix de joueurs évoluant en provinciale 1 et en nationale 3. Nous étions privés des services de Ludovic Kihl. Nous avons gagné dimanche contre Walhain, mais les Walhinois étaient très déforcés. Sans quoi, avec Fabian Belemans et autres, Walhain fait partie des favoris. On joue Floor-F le week-end prochain. Nous affrontons les grosses équipes dès le début du championnat", lance Adrien Henry.

Mathieu Hagnoul au coaching

Joueur-entraîneur de l’équipe, Adrien Henry s’est déchargé du coaching. "Je voulais pouvoir me concentrer sur le match sans m’occuper des changements."

Cette mission est désormais confiée à Mathieu Hagnoul. "Nous voulions avoir quelque chose de plus structuré au niveau sportif. Adrien me donne les consignes de départ, je prends ensuite les décisions pendant la rencontre. Christophe Hallet s’occupe des statistiques", indique Mathieu Hagnoul.

Jessica Urbain est la déléguée de l’équipe.

L’effectif de Perwez

Julien Coessens, Mathias Delfosse, Mathieu Hagnoul, Christophe Hallet, Adrien Henry, Jean-Michel Joos, Ludovic Kihl, Axel Leclercq, Jeremy Lobel, Antoine Pirsoul, Gaetan Stevens, Martin Strobbe, Gaetan Willemaers, Tristan Zerates.