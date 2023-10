Le Waterlootois Julian Dedeken, deuxième au critérium national

Julian Dedeken, finaliste du championnat de Belgique en préminimes la saison dernière, était présent dimanche à Louvain-la-Neuve pour disputer la première phase du critérium national des jeunes. "Ce n’est pas facile pour lui. Il est minime première année et affronte donc des joueurs plus âgés et plus puissants. L’objectif est de gagner le plus de match possible", signale son coach, Yves Demanet, présent à ses côtés.