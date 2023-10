Le tour des clubs du BW de P3C: Une mise au point à Walhain B

Toujours invaincus, les Aclots espèrent maintenir leur série d’invincibilité ce week-end. Malgré un match face à Incourt B qui ressemble au choc des extrêmes, Gary Illegems (T1) se veut prudent: "Je m’attends à une équipe qui va en vouloir puisqu’ils ont changé de coach. Il faudra être sérieux pour prester pour ce chouette match qui s’annonce ce samedi."

Incourt B

Si la défaite face au Polonia Limelette a laissé quelques traces, le groupe reste motivé. Cédric Hanot (T1) s’attend naturellement à un match compliqué: "On affronte le favori de la série mais le but n’est pas d’aller en victime consentante. On veut appliquer ce que l’on fait à l’entraînement depuis quelques semaines."

Stéphanois B

Galvanisé après la victoire à Stockel B, le Stéphanois B s’apprête à un nouveau défi ce week-end avec le déplacement à La Hulpe B. Grégory Garcia Duro, le coach du Stéphanois B, pense que la prochaine opposition sera de taille: "Je m’attends à un match difficile contre une équipe physique qui joue sur un terrain difficile."

Ottignies

Un déplacement difficile attend les Ottintois à Rixensart B. Sébastien Eggerickx (T1) ne veut pas tomber dans l’euphorie après la victoire face à Walhain B: "On va affronter l’un des favoris au titre mais on y va pour développer notre jeu et on a toujours l’envie de prendre les trois points."

Rixensart B

Moulart est out pour minimum un mois dû à sa blessure à la cheville. Pour le reste, Lorenzo Richiusa prône l’optimisme et espère un état d’esprit similaire que lors de la rencontre face à La Hulpe B: "Je m’attends à une équipe d’Ottignies renforcée par rapport aux dernières saisons. À nous de faire le travail pour continuer sur cette spirale positive."

Walhain B

Une mise au point a eu lieu ce mardi après le début de saison compliqué des Walhinois. Stéphane Wille, l’entraîneur de Walhain B, espère que la rencontre face à Saint-Josse B sera celle de la première victoire: "J’ai senti une réelle motivation après la discussion de ce mardi. À nous de faire en sorte de prendre les trois points ce dimanche car la qualité, hormis le faible bilan comptable, est présente."

Ittre B

Bonne nouvelle puisque le noyau est presque au complet pour l’une des premières fois de la saison. Le match difficile à Boitsfort B n’inquiète pas pour autant le coach ittrois, Stéphane Coffinet: "On reste très motivés et je sens que mes joueurs commencent à prendre leurs marques avec le football adulte et la P3."

La Hulpe B

Le noyau est au complet pour la réception de Stéphanois B. Youssef El Baroudi, le T1 de La Hulpe B, pointe un problème à rectifier dès ce dimanche: "Dans le jeu, on est consistants et on domine. Mais on n’arrive pas à concrétiser les nombreuses occasions qu’on a. J’espère toutefois que ce sera le cas contre le Stéphanois B."