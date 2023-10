Le tour des clubs du BW de P3B

Booka est blessé et Omonga suspendu. "Genappe est une équipe très jeune dont je connais certains joueurs formés à La Rhodienne, indique Alain Nzanza (T1). Si on joue comme en deuxième mi-temps contre Waterloo, on n’a rien à craindre, mais il faudra démarrer dès la première minute."

Genappe B

L’équipe est en confiance après son 6/6. "Tout va bien pour le moment et on est dans l’optique d’essayer de faire un 12/12 en rencontrant les deux Waterloo afin de continuer à remonter au classement, d’autant qu’on a récupéré quelques blessés", souligne Raphaël Cattrel (T1).

Nivelles B

Bouquiaux, le capitaine, est de nouveau blessé. "Sans le sous-estimer, Ixelles sera un adversaire plus abordable, note Dimitri Veny (T1). On va bien le préparer et y aller avec de bonnes intentions car il ne faut plus tergiverser, et prendre des points ferait du bien à tout le monde."

AFC Brainois

Une discussion a eu lieu cette semaine. "Les jeunes doivent se rendre compte qu’il faut se donner un minimum de moyens pour faire quelque chose de sérieux, et Etterbeek doit être un bon apprentissage face à une équipe d’expérience", lance Pascal Hofman (T1). Chapelle (gardien) est suspendu.

Saintes B

Avant d’aborder les cinq premiers d’ici dix jours, "il faudra étouffer une équipe d’Ophain qui marque facilement et réussir à développer notre jeu, avance Kevin Benois (T1). On peut faire quelque chose de bien mais comme nos jeunes manquent encore de maturité, on n’est jamais à l’abri."

Ophain B

L’équipe reste sur un 2/12. "On encaisse trop en fin de matches car on n’est pas focus et il faut gagner contre Saintes pour nous remettre en selle et ne pas retomber dans les mêmes travers que l’année passée, prévient Michaël Ervier (T1). Mais on va les rebooster et je vois un bon résultat."

Ittre

3 clean sheets et 13 buts marqués en 3 matches. "On est la deuxième défense derrière Etterbeek alors qu’on n’était pas top à ce niveau-là la saison passée, apprécie Gaëtan Sempoux (T1). Suryoyés est à prendre au sérieux mais on ne peut rien lâcher chez nous." De Longueville est blessé, Diallo rentre.

Villers B

Match de la peur contre Brussels City. "J’espère bien terminer mon intérim avant de reprendre mon travail de coordinateur et le but est de prendre nos premiers points, mais j’ai bon espoir car le groupe répond présent et qu’il sera au complet avec les retours", annonce Christophe Gillard.