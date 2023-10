Le tour des clubs de P3D

Quatre succès en cinq matches "mais peu importe si on a 9/9 et Mélin 1/6, c’est un derby, un match attendu des deux côtés qui attirera un peu de monde. Ça se jouera sur des détails et l’équipe la plus déterminée gagnera", estime Martin Dehut (T1).

Mélin

L’équipe est dans le dur. "Ça ne tourne pas comme on voudrait, il faut se ressaisir et cela passe par plus de travail, appuie Benoit Lamine (T1). Jodoigne a le plus de qualités après Orp mais ce gros derby nous donnera encore plus de motivation."

Beauvechain

Match inversé à Mont-St-André en raison du souper aux moules. "On sort d’une défaite et il nous faudra une mentalité revancharde, prévient Jabran Albahtouri (T1). Mais ce sera difficile car j’ai été agréablement surpris en allant les voir."

Mont-St-André

Gonzalez et Lentini sont blessés. "Je pense qu’on va faire face à une adversaire de qualité car Beauvechain fait partie des bonnes surprises de la série. Du coup, je crois qu’on sera attendu. chez nous", sourit Stéphane Decock (T1).

Incourt

Trois victoires en quatre matches "et l’idéal sera de faire un 6/6 avant de recevoir Orp, signale Mehdi Sahnoun (T1). Mais Jodoigne me fait très peur vu leur résultat et le nombre de joueurs de Division 3 alignés. Il faudra les prendre très au sérieux."

Jodoigne B

Souci défensif en vue. "Ça a fait du bien de gagner mais avec la suspension d’Hourman (1/2), je n’ai plus de défenseur central, s’inquiète Frédéric Stoffelen (T1). D’autant qu’Incourt cartonne et l’opposition sera plus dure que Bierges."

Grez B

Après trois gros matches, "Huppaye doit être plus à notre portée, remarque Nicolas Gilles (T1). D’autant qu’on joue chez nous et sur synthétique. Ce genre d’adversaire mise sur les longs ballons et c’est un point faible qu’il faut travailler."

Huppaye

Vanhoven suppléera Geno (blessé) au goal. "On sort d’un succès en amical contre Leuze B (2-0) où l’on a fait jouer tout le monde, indique Gaëtan Gramme (T1). Grez, c’est un peu le renouvellement puisque beaucoup de joueurs sont montés en P1."

Jandrain

Rien à perdre face au leader. "On sait que ce sera très difficile mais tout est possible en football et on va essayera quelque chose en changeant de tactique pour essayer de les perturber le plus possible", souligne Frédéric Pierre (T1).

Orp-Noduwez

Misson et Veronnez sont blessés. "Jandrain est le derby communal face à l’ancienne équipe d’Huppaye, contre laquelle c’étaient des matches à intensité. Ce sera intéressant car ils sont bien revenus avec leur 9/9", lance Mathieu Michielsens (T1).

Bierges

Après la lourde défaite à Jodoigne, "on va essayer de remotiver les troupes car cette claque a fait mal, signale Sébastien Goossens (coach). Chastre est un peu dans la même situation que nous et ce match est une belle occasion de se relancer."

Ronvau B

L’équipe est bye. "On va rester au repos ce week-end et bien travailler pour préparer la venue de Grez-Doiceau qui ne joue pas mal même s’il n’est pas bien classé", note Guillaume Lengelé (T2).

Gillain (épaule) est out jusqu’en janvier.