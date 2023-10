Le retour en forme d’Evelyn Vallons, deuxième à Andenne

Dans le cadre de ses cours d’Éducation physique à l’UCLouvain, Evelyn Vallons se devait de choisir un sport: "Je me débrouillais pas mal en course à pied et j’ai donc choisi le triathlon. J’ai débuté il y a cinq ou six ans. Mon sport de base, c’était l’équitation", explique-t-elle.