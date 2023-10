EuroCup: La classe biberon de Braine n’a pas tremblé sur le parquet allemand

Une rencontre maîtrisée de bout en bout par les Castors qui ont dû s’adapter au rythme assez lent et cassé des championnes d’Allemagne. La soirée aurait même pu être parfaite pour le clan brainois, s’il n’y avait eu cette panne offensive de près de huit minutes dans le dernier quart après que Braine ai compté un avantage de 19 points à la 32e (58-77). "Oui effectivement, mais ce que je veux retenir, c’est surtout la victoire et mon groupe la mérite, se réjouissait Frédéric Dusart. Cela m’aurait fait ch… de perdre ce match pour mal parler."

On ne va pas écrire qu’il s’en est fallu de peu, quoiqu’avec une minute de plus, pas certain que cela passait. Déstabilisé par la sortie de sa meneuse Vucetic (entorse de la cheville) à la 25e, Braine allait quelque peu marquer le pas et ce malgré l’adresse à distance d’Ine Joris et la défense de fer du duo Claessens-Saxton. "La sortie de Vucetic nous a fait mal, confirmait le stratège français. On a aussi vu la fatigue se marquer chez certaines joueuses en seconde mi-temps et l’arbitrage a été fort permissif avec Alexandra Wilke (NDLR: l’ailière allemande a inscrit 29 points, soit 73% de réussite sur ses 36 minutes de jeu). Sans compter que le public allemand assez nombreux était debout pour soutenir son équipe. Tout était contre nous à un moment clé du match et tout était donc réuni pour que Keltern passe devant. Mais on n’a pas paniqué et on a tenu. Je suis hyper satisfait et cette victoire me fait particulièrement plaisir."

Autre enseignement, la jeunesse brainoise a aussi su gérer les multiples changements défensifs adverses. "Et ce n’était pas évident, confirme Frédéric Dusart. Keltern a une belle équipe et il y a énormément d’expérience dans ses rangs, ce qui n’est pas le cas chez nous. On peut faire la fine bouche en se disant qu’au final, c’est seulement 6 points d’écart, mais ce qu’il faut retenir, c’est que mon groupe est encore énormément perfectible et malgré cela on gagne."

Et le coach brainois d’ajouter avec beaucoup de fierté: "La classe biberon de Braine a pris beaucoup d’expérience ce soir."

C’est en tout cas de bon augure pour la suite, même si le prochain match risque quelque peu d’enrayer la mécanique brainoise avec la venue des London Lions. "On n’est pas gâté par le calendrier et cela aurait été vraiment difficile de commencer l’EuroCup par un 0/2, c’est pour cela que cette victoire sur le parquet de Keltern est vraiment très importante."

Un succès qui permettra aussi de retirer de la pression a des Brainoises qui n’auront vraiment rien à perdre mercredi prochain devant leur public. Qui sait donc…