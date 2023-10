EuroCup: Braine veut d’abord sortir des poules, "après on verra…"

Versés dans le groupe I avec London Lions, Barreiro et Keltern, les Castors partent quelque peu dans l’inconnue. Si le club portugais semble le moins armé pour espérer une qualification (les deux premiers de chaque poule plus les 8 meilleurs troisièmes des 12 groupes), on sait très peu de chose de ce club qui a tout de même engagé deux joueuses américaines (Krystal-Jade Freeman et Ahlana Smith). Dans le sens inverse, Londres semble de son côté intouchable avec son armada de joueuses expérimentées dont certaines évoluent en WNBA, alors que Keltern vient tout juste de se renforcer avec l’arrivée de l’ancienne intérieure de Braine, l’expérimentée ukrainienne Olesia Malashenko dont on connaît son adresse à distance. Que peut espérer Braine dans ce contexte ? "L’ambition première est de sortir des poules, après on verra, lance le coach brainois. On va prendre match après match."

La saison dernière, Braine avait manqué de peu sa qualification pour les quarts de finale, échouant face aux Françaises d’Angers en huitièmes de finale. L’équipe du stratège français sera-t-elle en mesure d’y arriver cette saison ? C’est en tout cas le souhait du président Platieau. L’inexpérience de la scène européenne de la plupart des joueuses peut laisser craindre des moments difficiles, mais cela peut aussi être un avantage, du moins en phase de poule. "J’espère que mes joueuses seront plus dans l’insouciance que dans la surpression, confie Frédéric Dusart. Je pense qu’on peut rivaliser avec toutes les équipes de notre groupe, mais cela dépendra de l’aspect émotionnel. Jusque-là en championnat, on n’a pas encore vraiment d’opposition. Donc c’est difficile de juger et cela représente une interrogation."

Nul doute que le coach y verra un peu plus clair à l’issue du duel de ce jeudi face à Keltern, son principal concurrent pour la qualification si l’on considère que Londres fera cavalier seul pour la première place. "C’est déjà un match très important face à une équipe plus expérimentée que la nôtre."

En préparation, Braine avait battu Keltern (51-61). Le club allemand n’était toutefois pas au complet, mais Braine non plus… Dès lors faut-il y voir un bon présage ?