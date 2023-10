Enfin le vrai départ pour Waterloo B ?

Le groupe a beaucoup changé et n’a pas encore complètement trouvé ses marques. "Honnêtement, je ne sais pas pourquoi nos prestations sont irrégulières. On a déjà pas mal de bonnes victoires mais on peut mieux faire dans le contenu. On cherche des réponses dans le vestiaire car on joue toujours bien en première mi-temps puis on relâche tout. Avec une moitié de nouveaux joueurs, pourtant plus forts techniquement, je pense qu’on n’a pas encore retrouvé l’esprit d’équipe de guerriers et de vainqueurs qui faisait notre force."

Le résidant d’Ittre, qui y a débuté le football, est ensuite passé par le RCS Brainois jusqu’en U19 et réserve avant d’arriver au Joli Bois il y a deux ans. "J’ai fait un petit détour par la P2 la saison dernière et là, je veux d’abord prester avec la P3. Pour l’instant, ça se passe plutôt bien malgré une petite blessure qui m’a empêché de jouer contre Ixelles et Brussels City. Je ne suis pas encore au top physiquement mais je travaille pour revenir."

Ce dimanche, place à la visite du Léo . "Ce doit être bon vu leurs résultats et je m’attends à un beau match car ils viennent de mettre sept buts à Ophain. Cela dit, le niveau de la série est un peu spécial avec des équipes qui prennent beaucoup de goals puis qui nous battent comme l’a fait Ixelles", termine le jeune homme de 21 ans qui suit des études d’agent immobilier à Nivelles.

Bailly rentre de suspension. Rukoza est out pour trois semaines.