Des Guibertins (trop) fébriles mentalement

L’équipe n’est pas encore à 100% car "il y a eu beaucoup de changements et on a de bons joueurs, mais on n’est pas encore un vrai groupe. Pour l’instant, c’est surtout un assemblage de joueurs, et l’on a vu à la mi-temps et pendant la deuxième au niveau des réactions. J’espère qu’on va pouvoir grandir et le plus vite possible mais là, il y avait une trop grande différence par rapport à leur groupe soudé depuis l’année dernière."

Le bilan de ce début de campagne (13/18) reste positif. "Dommage qu’on ait perdu deux points à Mont-Saint-André alors qu’il y avait moyen de prendre les trois. Le reste, c’étaient des matches assez faciles. On va essayer de jouer le Top 5, peut-être le Top 3 si ça se passe bien dans les prochaines semaines car on a de gros matches qui arrivent", termine cet avocat de 33 ans arrivé au club en 1994 "sur le terrain en sable à l’époque" et qui entame sa dix-huitième saison en équipe première.

Contre Perwez, "il va falloir se remettre d’une défaite qui a fait mal au moral face à une équipe qui n’a pas l’air facile à jouer", prévient Gaël Vanderbrugge (T1).

Ribant est suspendu, Baïtar et Goffaux sont absents.

Perwez espère ramener un point de Mont-Saint-Guibert

De leur côté, les Perwéziens montent en puissance malgré le 1/9 face à des ténors de la série. "Mont-Saint-Guibert sera encore un gros morceau vu son classement mais on est de mieux en mieux et on est confiant car cette équipe joue plus au foot que Mélin, avance Guillaume Joly (T1). Ce sera du 50-50 et on espère ramener au moins un point."

Le groupe est au complet.